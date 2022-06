Tiago Leifert fala sobre recuperação da filha Lua

O apresentador Tiago Leifert falou tudo sobre a recuperação da filha de um ano, Lua, fruto do casamento com a jornalista Daiana Garbin. Tiago concedeu entrevista ao podcast Cara a Tapa, canal do YouTube de Rica Perrone. A pequena Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um raro câncer no olho.

“O que a situação me ensinou foi a respeito de ansiedade. Era uma pessoa muito mais ansiosa e o câncer é uma master class em calma. Porque você não enxerga nada além de um mês. E os médicos falam isso para você, dia a dia, exame a exame”, desabafou o apresentador.

“Na vida, todo mundo vai ter uma pedra para empurrar em cima da ladeira, e a minha vida foi fácil para caramba. Quando eu pegava minha filha no colo, minha sobrinha, eu só rezava: ‘que nada aconteça com eles, que aconteça em mim, mas não com eles’ e mesmo assim aconteceu. Sabe por quê? Porque é aleatório”, explicitou Tiago.

Thiago Leifert acredita mais em Deus

Emocionado, o apresentador explicou que Lua o fez crer em forças espirituais. “Eu acredito muito mais em Deus agora. Tenho uma fé ‘monstra’ na cura da minha filha. Todo mundo tem uma pedra para carregar. Essa é a minha”, completou.