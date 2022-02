Câncer de filha de Tiago Leifert é hereditário

Lua, de 1 ano e 3 meses, filha dos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, foi diagnosticada com retinoblastoma bilateral, um tipo raro câncer na retina e que é o menos frequente entre os tumores deste tipo, representando cerca de 30% do total de casos.

Este tipo que atinge os dois olhos, é hereditário, mas no caso de Lua, é classificado pelos médicos como sendo não familiar. O oposto seria se um dos pais tivesse histórico do tumor na infância.

O termo hereditário pode levar muitos leigos a pensarem que a doença foi herdada do pai ou da mãe, o que não ocorreu nesta situação, explica o ofaltmologista Rubens Belfort Neto, ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Oncologia Ocular.

"É hereditária a partir desta criança, daqui para a frente. A gente chama de hereditária porque essa menina pode passar isso para a frente, mas não hereditária no sentido de que um dos pais tenha a doença ou tenha a mutação. Foi herdada, mas lá na fecundação houve uma mutação que criou o gene defeituoso que está em todas as células do corpo."