Falha em telão de jornal deixa apresentador irritado; vídeo

O apresentador Evandro Cini passou por uma saia-justa no comando do CNN Novo Dia, da CNN Brasil, na última sexta-feira (1º). Ao selecionar um vídeo no telão interativo, uma falha técnica colocou ao vivo o advogado Ricardo Baronovsky no ar, de costas e mexendo no celular. Visivelmente irritado, o jornalista encarou a equipe técnica até que a imagem correta aparecesse na tela.

Cini havia selecionado a imagem da comentarista Thais Arbex, que faria sua análise sobre a votação da PEC dos Benefícios. No entanto, foram ao ar as imagens do estúdio vizinho, onde Baronovsky esperava, descontraído, para fazer sua entrada ao vivo.

Baronovsky apareceu de costas para a câmera, depois deu uma alongada na coluna, e seguiu mexendo em seu celular. A tela do aparelho não apareceu nítida no telão, então os telespectadores não conseguiram saber exatamente o que ele estava vendo.

Ao perceber a falha, o apresentador se curvou para trás e disse um "opa". Cini estendeu o braço direito em direção à tela, visivelmente irritado por conta do erro.

"Baronovsky apareceu balançando um pouquinho ali no começo, vendo o assunto que ele vai trazer no próximo Liberdade de Opinião, mas depois a gente conseguiu engatar a fala de Thais Arbex", comentou o jornalista após Thais Arbex conseguir entrar e fazer sua análise.