Sem ter com quem deixar o filho, jornalista brasileiro entra ao vivo com o menino no colo; assista

O jornalista Felipe Kieling, correspondente do jornal Band News FM na Europa, viralizou nas redes sociais após entrar ao vivo com filho no colo. Ele falava sobre a situação do Neymar no PSG, um dos assuntos que tem dominado o noticiário esportivo, mas o que chamou a atenção foi o pequeno Lucas.

Em suas redes sociais, o jornalista explicou que precisou levar o filho para o trabalho por uma sequência de fatores: “Lucas não pôde ir pra creche. A gente não tem família por perto e a minha esposa estava numa reunião importante. Ele veio comigo pra trabalho e não deu muito sossego…faz parte”, escreveu.

Vários seguidores parabenizaram a atitude de Felipe e brincaram com a reação de Lucas, que aparentava não estar curtindo muito o momento. “É isso aí, Felipe! Minha esposa é enfermeira e nos dias de plantão eu que fico com nossa filha de 1 ano e 4 meses. Já fiz audiência virtual com ela no colo. Isso é paternidade! É estar junto. Compartilhar deveres, obrigações e direitos! Abraço. Deus abençoe vcs!”, escreveu um internauta. “Felipe, que absurdo. Você não percebeu que ele estava incomodado com a saída do Neymar? Empatia, pra ele era um momento desconfortável ao passar essa notícia hahahahahaha. Parabéns pela atitude, isso foi sensacional”, disse outro.