Paola Carosella recebe recado inusitado de William Bonner após episódio em hotel

Após esquecer a Netflix logada em TV de Hotel, Paola Carosella recebeu um recado bem inusitado de um fã: William Bonner. O jornalista ficou hospedado no mesmo local que a ex-jurada do Masterchef Brasil, e, ao descobrir o contato dela, aproveitou para mandar uma mensagem.

"Fui passar meu aniversário de 49 anos em um hotel na Bahia, super bonito. Fui com uma amiga e a minha filha. Fiquei em um bangalô, aí você se loga [na Netflix] na TV com a sua senha", disse Paola durante uma entrevista ao podcast DiaCat.

Porém, a chef de cozinha só lembrou que deveria deslogar a conta da plataforma de streaming da TV, quando retornou para São Paulo: "Fui embora e esqueci. Quando cheguei, falei: 'Filha, a gente deixou a conta da Netflix logada. Vou mandar um email para o hotel'."

"Sentei no computador e tinha um e-mail na minha caixa de entrada que era assim: 'Netflix logado'. Falei: 'Caraca, o hotel já me mandou'", continuou Paola, animada com a possibilidade de a equipe do hotel ter desconectado sua conta.

O que ela não esperava era a mensagem que chegou em seu e-mail logo em seguida: "Querida Paola, descobri o seu e-mail porque quando entrei no bangalô, a Netflix estava logada. Que bom, adorei ter descoberto o seu e-mail porque sou teu fã! Mas fica tranquila, já desloguei a conta. Guarda meu telefone, quando for para São Paulo, vou jantar no teu restaurante. Um abraço, William Bonner".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)