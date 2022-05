William Bonner vai sair da Globo e abre mão de ‘salário milionário’, diz colunista

William Bonner, âncora do "Jornal Nacional ", anunciou que vai sair da TV Globo após o primeiro semestre de 2023. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo Bianco, no programa “A Tarde é Sua”, nesta quinta-feira (19).

De acordo com o jornalista, Bonner teria avisado a direção do JN que não iria cumprir seu contrato com a emissora até o fim. Mesmo com o contrato vigente, o jornalista teria procurado a equipe, ainda nesta semana, e comunicado que vai participar apenas das coberturas da campanha eleitoral e do primeiro semestre da nova presidência do Brasil.

Qual o salário do William Bonner no JN?

O âncora do Jornal Nacional estaria ganhando cerca de R$ 1,8 milhão por mês mais um bônus de 300 a 400 mil reais por publicidade de empresas que estavam realizando ações no programa jornalístico.

