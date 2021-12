Morreu primeiro cão do ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes

O primeiro cachorro de William Bonner e Fátima Bernardes morreu nesta sexta-feira (3). O anúncio foi feito pela filha do ex-casal, Beatriz Bonemer, por meio de seu Instagram. Gulliver foi o primeiro pet da família e durante o processo de divórcio entre os jornalistas ele ficou com Fátima Bernardes.

Na última quinta-feira, Beatriz Bonemer já havia surpreendido os seguidores ao demonstrar preocupação com Gulliver que, segundo ela, ainda não possuía um diagnóstico fechado sobre seu estado de saúde. Menos de 24h depois, veio a notícia da morte do cachorro. A filha de Fátima Bernardes e William Bonner deixou sua homenagem ao pet.

“A casa hoje está menos alegre com sua partida Gulliver. Flora e Chantilly vão demorar um pouco pra entender que você não vai voltar, mas eles vão ficar bem com o irmão grandão cuidando deles aí de cima. Foi tudo muito rápido mas fico tranquila por você ter sofrido pouco e ter sido o cachorro mais feliz que eu já conheci. Minhas lembranças vão ser sempre suas correndo atrás do seu brinquedo (seu maior vício) e trazendo ele todo babado pro nosso colo; nadando na piscina pra se refrescar do calor; e pedindo carinho com sua pata imensa. Você foi embora muito antes do que eu gostaria, mas nos fez feliz todo dia desde que chegou aqui em casa. Pra sempre meu sonho de infância e o amor da minha vida. Muito obrigada a todos os veterinários e equipe que nos ajudaram muito nessa semana intensa”, declarou em um post.

William Bonner também fez questão de deixar sua despedida ao cão.“Muita gente bacana vai se divertir com ele por lá. Por aqui, a saudade só não vai ser maior que o carinho”, disse.