William Bonner se recusa a mediar debate presidencial na Globo em 2022, diz site

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, informou à cúpula do jornalismo da TV Globo que não tem interesse em apresentar os debates eleitorais durante a corrida presidencial em 2022. A informação foi divulgada pelo site Na Telinha, e aponta, ainda, que, apesar da emissora carioca seguir confirmando Bonner como mediador dos debates, a busca por um plano B já foi iniciada nos bastidores.

Ainda segundo o site, Bonner deixou claro que sua decisão é baseada no medo da perseguição que vem sofrendo. O jornalista já vem alegando cansaço há certo tempo, e até chegou a dar a entender que pretende se aposentar em breve.

Bonner já falou mais de uma vez sobre como os ataques ao jornalismo profissional o deixam tenso, isso desde 2018 com o crescimento do bolsonarismo. O jornalista chegou até mesmo a abandonar as redes sociais em alguns momentos, e também contou em entrevista a Pedro Bial, em 2020, que passou dois anos sem fazer nenhum programa de entretenimento, como ir ao shopping ou cinema, pois era xingado por bolsonaristas.

Os constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) à imprensa profissional do país estimulam também a reprodução deste discurso por seus seguidores, e isso tem pesado nas decisões de Bonner. Ele comunicou à direção da emissora que não quer ser o rosto da Globo nas eleições de 2022, mas tudo vem sendo tratado de forma bastante sigilosa. Um dos motivos, segundo a reportagem do Na Telinha, é que a família Marinho e Ali Kamel vem tentando convencer o jornalista a mudar de ideia.

Nas tratativas, já houve até promessa de que esta seria a última vez que Bonner mediaria um debate, segundo a reportagem; mas por enquanto, ele segue firme em sua decisão.

Globo procura substituto para Bonner

Ao mesmo tempo em que insiste em negociações com Bonner, a Globo também corre contra o tempo na busca por um plano B. Segundo Na Telinha, alguns nomes já vêm sendo ventilados nos bastidores, que poderão substituir o jornalista na mediação dos debates.

Há pelo menos três nomes fortes para a vaga de Bonner na mediação dos debates: a primeira é Renata Vasconcellos, que já apresenta o Jornal Nacional ao lado de Bonner e tem experiência no trato com presidenciáveis, pois os entrevistou em 2018.

A Globo também considera César Tralli, que foi destaque à frente do SP 1ª edição e também bastante elogiado pela firmeza com candidatos ao governo do estado de São Paulo. Ele ganhou destaque nacional atualmente, depois de assumir o Jornal Hoje. Ainda na corrida está Andréia Sadi, considerada o principal nome do jornalismo dos bastidores da política no país. Segundo o Na Telinha, os três nomes têm chances iguais, mas a prioridade segue sendo Bonner.