Namorada de William Bonner posta foto com o amado e se derrete: 'Amo muito um casal'

O amor está no ar! No feed do Instagram, a declaração. A esposa do jornalista William Bonner (57), postou um clique romântico ao lado do amado e se derreteu. Na imagem, o casal surgiu sorridente em um restaurante e, na localização, Natasha colocou 'Onde a Paz Reina'. "Eu amo muito um casal", escreveu ela na legenda da publicação.

E nos comentários, os fãs do casal não perderam tempo. "Parecem dois adolescentes apaixonados", "lindos demais", "que Deus abençoe vocês", "vocês dois super combinam, lindos", foram apenas alguns dos recados cobertos de carinho e admiração.