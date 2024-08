Exposição ‘Olhares Amazônicos’ chega ao CCBEU Belém destacando diversidade e riqueza cultural

A quarta exposição do coletivo Mulheres Artistas da Amazônia será inaugurada esta semana na Galeria de Arte Edgard Contente, localizada no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU). A mostra coletiva, intitulada "Olhares Amazônicos", reúne uma diversidade de pinturas e fotografias que capturam a essência da rica biodiversidade, da diversidade cultural e religiosa, dos grandes rios e da ecologia humana da Amazônia, considerada uma das regiões mais ricas do planeta. Uma vernissage será realizada nesta quarta-feira (14/8), às 19h, para marcar a abertura oficial do evento. Já a partir do dia 16, o público em geral poderá visitar a exposição, que estará aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O evento conta com o apoio do Grupo Liberal e da Cerveja Caribenha.

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, expressou sua gratidão por participar da exposição coletiva "Olhares Amazônicos", ao lado de outras artistas talentosas. "Como mulher, paraense, amazônida e artista, essa exposição é mais uma grande oportunidade na minha jornada", afirmou.

Além dela, outras mais 20 artistas participam do coletivo, e, consequentemente da exposição, são elas: Andréa Noronha, Camila Lima, Celeste Heitmann, Daniela Guerra, Fabíola Tuma, Graça Prado, Lília Lena, Mama Quilla, Maria Libonati, Mariângela Melo, Melânia Vinagre, Melina Mello, Michele Ferri, Nádia Borborema, Nathália Gabay, Nazaré de Mello, Renata Costa, Renata Segtowick, Rosana Teixeira e Thais Terumi.

Obra de Renata Segtovig intitulada 'A última onça' (Divulgação)

Segundo a gestora do coletivo, Andréa Noronha, a exposição busca sensibilizar o público para as questões ambientais que afetam a Amazônia, que atualmente é foco de discussões globais sobre desastres ambientais e soluções sustentáveis.

"A Amazônia é, na presente década, o foco do mundo que questiona os desastres ambientais provocados pela ação humana e que nos levam a pensar em soluções viáveis para um futuro melhor”, afirmou.

Desta forma, ela pontuou que o coletivo de artistas propõe uma reflexão por meio da arte, a sensibilização visual do belo a partir de seus olhares múltiplos, críticos e impactantes no que concerne à discussão ambiental. A exposição contará com mais de 50 obras, apresentando uma variedade de estilos e formatos, como pinturas, murais, adesivação, sublimação, aquarelas e fotografias artísticas.

Apesar dos desafios enfrentados pelo coletivo, incluindo a necessidade de autofinanciamento das exposições, Andréa destaca a importância de realizar eventos bem estruturados que impactem a sociedade e incentivem a visitação às galerias.

"Nossa jornada até aqui não tem sido fácil, ainda temos que financiar nossas exposições, mas temos alcançado nosso propósito, que é o de realizar exposições bem montadas para impactar a sociedade e fazer com que o público visite mais as galerias e conheçam a arte que as Mulheres Artistas da Amazônia estão produzindo aqui em Belém”, declarou Andréa, acrescentando que desde janeiro, até a última exposição, já foram mais de 1.000 visitantes.

Obra 'Arara Canindé' de Graça Prado (Divulgação)

A exposição explora três principais visões sobre a Amazônia: a visão ambientalista, que enfatiza a preservação da floresta e a proteção da biodiversidade; a visão indigenista, que defende os direitos territoriais, culturais e sociais dos povos indígenas; e a visão econômica, que vê a Amazônia como uma fonte de recursos naturais para o desenvolvimento regional e nacional.

Andréa explicou que essas diferentes perspectivas foram consideradas de forma integrada ao discutir o futuro da Amazônia e buscar soluções sustentáveis para sua conservação e desenvolvimento.

Para ela, a inclusão de referências artísticas como música e dança no vernissage da exposição enriquece a experiência dos visitantes e adiciona camadas de significado às obras expostas.

SERVIÇO

Coletivo das Mulheres Artistas da Amazônia apresenta mostra ‘Olhares Amazônicos’

Abertura: quarta-feira, 14 de agosto, a partir das 19h;

Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h;

Local: Galeria de Arte Edgard Contente, localizada no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU);

Entrada gratuita.