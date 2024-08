Mulheres Artistas da Amazônia se reúnem para compartilhar histórias e arte na galeria Rose Maiorana

Integrantes do coletivo “Mulheres Artistas da Amazônia” se reuniram na noite desta sexta-feira (02/8), na galeria de arte Rose Maiorana, localizada no bairro do Marco, em Belém, para contar suas histórias. O evento, denominado “Talk com as Artistas”, proporcionou às participantes a oportunidade de compartilhar suas trajetórias no mundo da arte, no âmbito da pintura, fotografia e escultura. O encontro teve a participação das artistas Rose Maiorana, Andréa Noronha, Maria Libonati, Fabiola Tuma, Suzane Maia, Nazaré de Mello, Paula Guerra, Daniela Guerra e Mama Quilla.

Andréa Noronha, gestora do coletivo, falou sobre a tônica do evento. “As artistas têm nesse encontro a chance de falar sobre suas carreiras e sobre as obras que trouxeram para a exposição ‘Arte, Moda e Sabor’, aqui na galeria de arte Rose Maiorana. Destacam também as técnicas que usam, seus projetos atuais e futuros e, principalmente, como elas começaram, se descobriram e se desenvolveram na arte. Esse momento é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouquinho mais sobre cada artista”, ressalta.

Fabiola Tuma, artista e fotógrafa, foi uma das que compartilhou sua trajetória. “Eu era advogada até o final de 2017 e, quando comecei a fotografar, me apaixonei tanto que isso tomou conta da minha vida e hoje eu vivo dessa arte. Eu era uma pessoa extremamente infeliz na minha profissão e a arte me acolheu. Ela mudou minha vida, por isso eu vivo, eu respiro, eu me alimento de arte”, contou.

“Eu simplesmente fechei os escritórios de advocacia que eu tinha para fotografar e aí comecei a participar de exposições, comecei a participar de movimentos, e abri meu estúdio fotográfico. Hoje em dia eu sou extremamente feliz, grata por participar tanto da fotografia quanto de um coletivo de mulheres artistas da Amazônia. A gente tem muitos talentos aqui, então reunir esses talentos, e sendo todos femininos, faz com que eu fique com um repertório cada vez mais maior”, afirmou Fabiola Tuma.

Ela também refletiu sobre o poder transformador da arte. “Eu me expresso através de fotografia, eu expresso o que eu vejo, como eu vejo o mundo, a beleza que eu enxergo, mesmo em algo que os outros não veem. Para mim, a arte é uma forma de transformar, não só as pessoas, mas, momentos, instantes... Então, pra mim ela tem esse poder transformador. Eu acredito que a fotografia que eu carrego é tudo o que eu enxergo, é uma forma de me expressar, eu me expresso através da fala e através da fotografia”, declarou.

Rose Maiorana, artista plástica e diretora do Grupo Liberal, também destacou a importância do encontro. “Esse momento representa muito para mim. É importante nós termos momentos como esse, de reuniões, porque todas nós pintamos. É um momento muito legal, com cada uma falando de si um pouco, do seu sentimento, da sua vida”, declarou.

Pintora e escritora, Nazaré Mello enfatizou a relevância do espaço oferecido pela galeria Rose Maiorana. “É muito importante a galeria Rose Maiorana abrir esse espaço para a gente conferir o que está sendo feito por outras pessoas, por outras artistas, por mulheres que fazem arte da melhor qualidade. Nós podemos ver aqui neste salão aquarelas, óleo sobre tela, quadros em várias dimensões, em várias propostas artísticas, em várias linhas, como a minha, que é impressionista. São quadros que são muito bonitos, uma arte realmente inegável. Então, esse momento veio mostrar que Belém tem uma veia artística muito grande e tem mulheres, como as deste grupo, do qual a Rose faz parte, que conseguem produzir obras muito belas”.

A artista Paula Guerra comentou sobre o impacto do evento para o coletivo. “Esse evento está sendo muito importante, porque fortalece a união desse grupo de artistas criativas, cada uma com sua arte, mostrando a diversidade de expressões. E com esse encontro, somos motivadas a refletir sobre as experiências de uma das outras e nos alegrar em sermos artistas da Amazônia”, celebrou.