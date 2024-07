Galeria Rose Maiorana recebe vernissage da exposição 'Arte, Moda e Sabor'

A vernissage da exposição "Arte, Moda e Sabor", organizada pelo Coletivo Mulheres Artistas da Amazônia e com o apoio do Grupo Liberal, ocorreu na noite da última quinta-feira (25), na Galeria de Arte Rose Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, para convidados especiais. O público poderá conferir as obras inéditas, que estão dispostas pelo salão da galeria, a partir desta sexta-feira (26), até 15 de agosto, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Por meio de uma imersão sensorial, a mostra destacou as diversas formas de arte, além de trazer a diversidade e a riqueza cultural da região amazônica, representadas pelas integrantes do coletivo.

Na programação inaugural, duas modelos desfilaram pelo espaço expondo peças da marca “O Belo Imperfeito”, representada por Rose Maiorana, a anfitriã, e uma das expositoras.

Também houve um momento gastronômico com a degustação do chocolate Gaudens, marca fundada pelo Chef Master Fabio Sicilia. O doce é feito com ingredientes regionais, como açaí e bacuri. Luiz Ataíde, gerente de produção da marca, foi quem conduziu a experiência degustativa.

Na programação inaugural, duas modelos desfilaram pelo espaço expondo peças da marca “O Belo Imperfeito”, representada por Rose Maiorana e uma das expositoras (Carmem Helena / O Liberal)

Para Andrea Noronha, gestora do coletivo, ver a exposição tomar forma traz um sentimento de realização. E mais do que isso, ela diz que se sente feliz por ter conseguido agregar várias mulheres no mesmo espaço mostrando suas criações.

“É simplesmente maravilhoso! E nós já temos algumas parcerias em clubes sociais de Belém, no interior, e até no Rio de Janeiro, onde nós teremos o ‘Ver o Círio’, em que vamos levar obras do Círio de Nazaré”, adiantou a também expositora.

Rose Maiorana revelou que a ideia foi fazer uma inauguração diferenciada, propondo que a arte fosse vista em suas inúmeras formas. “É a primeira vez de todas elas a exporem em uma galeria, aqui em Belém elas não tinham espaço para fazer exposição. Para mim, está sendo muito bom recebê-las”, declarou a artista plástica.

A vernissage da exposição "Arte, Moda e Sabor", organizada pelo Coletivo Mulheres Artistas da Amazônia e com o apoio do Grupo Liberal (Carmem Helena / O Liberal)

A artista plástica Celeste Heitmann, que está participando da mostra com três obras que transmitem devoção, fé e emoção à Virgem Maria, pintadas na aquarela, conta que ficou animada com o convite para participar da exposição.

“Eu estava ansiosa e muito nervosa para expor, fazia muito tempo que eu não participava de exposições por estar me dedicando às bolsas e às joias. Participei recentemente, de uma mostra em São Paulo, e estou retomando. Muito feliz por estarmos juntos”, acrescentou.

Sobre sua obra, Celeste afirmou que tem uma ligação muito forte com Nossa Senhora de Nazaré. “O mês de outubro já está chegando e quando vejo já estou pintando ela. Precisamos passar essa fé adiante, receber as pessoas de fora e mostrar a nossa arte”, complementou.

Rosana Teixeira, artista plástica e fotógrafa, destacou a importância de sua obra, que faz uma crítica social: “A minha obra faz um tributo à Mãe-Terra, é um grito de socorro pelo mundo e pela Amazônia pelo momento difícil que nós estamos passando”.

Ao público que irá visitar o espaço, Rosana revelou que deseja que consigam captar a essência do projeto. “Cada obra, cada artista é um olhar. Eu espero que elas consigam extrair da arte tudo o que ela tem de melhor”, afirmou.

Maria Libonati, Michele Ferri, Fabiola Tuma, Camila Lima, Renata Costa, Thais Terumi, Suzane Maia, Lilia Leal, Nathalia Gabay, Graça Prado, Nazaré de Mello, Paula Guerra, Renata Segtowick, Melânia Vinagre, Mariângela Melo, Daniela Guerra e Mama Quilla são outras artistas do coletivo que também fazem parte da exposição.

Serviço:

Exposição ‘Arte, Moda & Sabor’

Data: de 26 de julho a 15 de agosto;

Horário: das 9h às 17h;

Local: Galeria de Arte Rose Maiorana;

Entrada gratuita.