Chocolate Paraense ganha medalha de bronze em concurso internacional

Não é de agora que os insumos paraenses são destaques no mundo. Dessa vez, o chocolate da amazônia ganhou os holofotes e conquistou um título internacional. Trata-se do Gaudens Cupuaçu, dos produtos Gaudens, criado pelo chocolatier Fabio Sicilia.

O reconhecimento, destacadao em medalha de bronze, veio a partir concurso mundial da London Academy of Chocolate, realizado entre o final de dezembro de 2022 e o início de janeiro deste ano, em Londres. Com informações da Agência Pará.

Segundo Fábio, a conquista veio por meio do chocolate branco. Veja!

VEJA MAIS

O trabalho com chocolate iniciou em 2004. O diferencial dos produtos, com uso das amêndoas produzidas e processadas no Pará, é a utilização de outros insumos da Amazônia. Além do chocolate tradicional, há a possibilidade de se experimentar os produtos frutados com cupuaçu, bacurí e o de açaí.