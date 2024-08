Rose Maiorana e outros nove artistas plásticos expõem obras na mostra ‘Caminho das Cores’ no RJ

Obras da artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, estão na exposição coletiva “Caminho das Cores”, que será inaugurada no último sábado (10/8), e permanecerá aberta para visitação até dia 30 do mesmo mês. A mostra artística será realizada no hotel Novotel RJ Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, com visitas diárias de segunda a domingo, das 13h30 às 18h30. Para marcar a abertura oficial, uma vernissage para convidados especiais foi realizado no dia 10, às 17h.

Também participam da exposição os artistas:

Allicia Di Maris,

Ana Azevedo,

Iva Albano,

Ecila Claudino Pessanha,

Gilvanete,

Henrique Azevedo,

Leila Ferraz,

Mário Félix,

Mary Cordeiro.

A curadora da mostra é assinada pela produtora cultural Thaysa Souza, que possui 17 anos de experiência em curaria de artes na capital carioca. Ela destacou que a exposição reúne artistas de diversas regiões do Brasil e apresenta um tema livre com ênfase em núcleos vivas. No total, serão expostas 40 obras.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Thaysa destacou que a exposição visa proporcionar experiências culturais tanto para os turistas quanto para o público local da Zona Sul do Rio de Janeiro.

“O objetivo maior é proporcionar um momento novo para as pessoas que frequentam o hotel, um pouco de cultura e informações, permitindo um contato direto com a obra de arte”, afirmou a curadora.

Ela também ressaltou a importância de exposições presenciais, especialmente em um mundo cada vez mais virtual. "Quando você está nesta exposição, tem a possibilidade de ver de perto o trabalho do artista, de poder apreciar e sentir a emoção que aquela obra de arte transmite. É uma experiência única", acrescentou Thaysa.

Conceito

Questionada sobre o tema da exposição, Thaysa explicou sua preferência por mostras de tema livre para atingir um público eclético, incluindo turistas, locais, arquitetos e decoradores. "Eu gosto de fazer sempre exposições com temas ecléticos, porque consigo atingir todo o público frequentador", disse.

Rose Maiorana apresentará sete obras, incluindo algumas do projeto itinerante 'Amazônia Líquida', que abordam temas, ambientes e vivências do artista e do fotógrafo Tarso Sarraf na região. As obras são intervenções artísticas de artista plástico nos registros feitos pelo fotojornalista paraense. Ela é a única artista representante da região Norte na exposição. “Como eu sempre digo que a obra do artista é para o mundo e não para si, fico feliz de participar da exposição Caminho da Arte, pois, é bem isso que eu espero da minha arte, que ela siga seu caminho e chegue a mais pessoas”, afirmou Rose Maiorana.

Artista plástica Rose Maiorana (Tarso Sarraf / O Liberal)

Segundo a curadora, todos os artistas contratados para participar das exposições são acompanhados de perto por ela e sua equipe. “Eu acho que a Rose está fazendo um trabalho incrível e a gente está muito feliz, muito satisfeita de poder, é uma honra ter a Rose aqui conosco”, afirmou.

Ela elogiou o trabalho de Rose, destacando sua contribuição para a exposição e o impacto positivo que suas obras não terão público, especialmente em relação às questões ambientais da Amazônia.

“É o olhar dela ali de perto para questões da Amazônia, inclusive questões ambientais. Então, isso tudo é muito importante. Olha o quanto ela vai estar agregando para as nossas exposições, para o nosso trabalho aqui no Rio de Janeiro, para os turistas, para o público que frequenta as nossas exposições”, destacou a curada da exposição.

A produtora cultural enfatizou que o trabalho de Rose também possui uma pegada moderna e contemporânea, com núcleos quentes e vibrantes, que atraem um público interessado em arte contemporânea e decoração.

“É uma pegada mais moderna, contemporânea, com cores quentes, fortes, vibrantes, que já interessa para um outro público que também a gente trabalha, que é formado por arquitetos, por decoradores”, acrescentou Thaysa.

A expectativa de Thaysa para a exposição é alta, especialmente pela participação de Rose Maiorana. "Rose é uma pessoa incrível e tem um trabalho brilhante. É uma honra ter a Rose conosco", afirmou.

Para Thaysa, o trabalho com arte é uma fonte de grande satisfação pessoal e enfatiza a importância da interação entre artistas e público durante a exposição. "Quando você tem essa possibilidade de conhecer o artista também, quando o artista se desloca das suas cidades e vem para cá para estar junto com a gente, para falar um pouco do seu trabalho, da sua arte, para trocar essa experiência conosco, isso é sensacional”, acrescentou.

Serviço

Exposição 'Caminho das Cores'

Abertura: sábado, 10 de agosto, às 17h;

Visitação: de segunda a domingo, das 13h30 às 18h30;

Data: de 10 a 30 de agosto;

Local: Novotel RJ Praia de Botafogo.