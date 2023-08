Exposição ‘Amazônia Líquida’ no CCBEU conta com apoio de amantes das artes

O público de artes plásticas de Belém pode conferir a exposição “Amazônia Líquida”, da pintora e executiva Rose Maiorana e do fotógrafo e coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, até o dia 16 de setembro, na galeria do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU). Depois de temporadas na Europa e em São Paulo, a exposição voltou a Belém com o apoio de pessoas e empresas comprometidas com a difusão das artes no País. É o caso de Ariosto Dias, presidente da Uniodonto Belém; Sávio Barreto, do videocast Justiça e Amazônia, e Ernâni Guilhon, da empresa Porte Engenharia.

Presidente Uniodonto Belém, Ariosto Dias (à esquerda); diretor da Porte Engenharia, Ernani Guilhon (ao centro); e Sávio Barreto, do videocast Justiça e Amazônia (à direita) (Arquivo pessoal)

Ariosto Dias destaca que o entendimento sobre a importância das artes não é uma novidade para a organização em que trabalha. “A Uniodonto Belém sempre apoiou a cultura de uma forma geral e uma exposição como essa não poderíamos deixar de participar pela importância dela para o contexto Amazônico como uma forma de informar com esse olhar diferenciado de uma realidade nossa! Parabéns a todos que estão envolvidos nesse belo projeto”, elogiou o presidente.

Sávio Barreto, que dirige o projeto Justiça & Amazônia, videocast criado para falar da Amazônia do ponto de vista do Direito, defende que toda empresa deve incentivar as artes. “Toda e qualquer entidade privada, de qualquer seguimento, deve dedicar parte de seu tempo e de seus recursos em favor da sociedade, na medida de suas possibilidades. Isso pode ser feito de várias formas e o incentivo à arte é uma delas. Esse é o motivo pelo qual o Justiça & Amazônia e seus meios de comunicação social procuram apoiar projetos artísticos como a belíssima exposição Amazônia Líquida de Rose Maiorana”, exalta Barreto.

A empresa Porte Engenharia é também parceira da exposição e seu diretor, o engenheiro Ernâni Guilhon, é apoiador do projeto. “É muito importante apoiar uma artista da Amazônia que expõe a nossa cultura”, reforça.

A nova temporada da exposição Amazônia Líquida estreou no dia 10 deste mês na galeria do Museu de Artes Brasil-Estados Unidos 9Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), no bairro Batista Campos, das 14h às 18h, até o dia 16 de setembro. A entrada é gratuita.

Com inspiração no conceito “modernidade líquida”, criado pelo filósofo Zygmunt Bauman, os artistas buscam levar ao público uma reflexão sobre a fragilidade e diversidade cultural, de sabores, povos, olhares e crenças existentes na Amazônia. A maioria das obras exibe a imensidão do bioma amazônico marajoara.

Em maio deste ano, a exposição esteve em uma galeria de São Paulo, onde os visitantes puderam participar da estreia. Agora, chegou a vez da capital paraense conhecer a mostra.

A curadoria das obras foi assinada por Sérgio Oliveira. Segundo ele, nesta segunda exibição, foram aproveitadas algumas obras utilizadas para a exibição em São Paulo, em maio deste ano, e outras novas entraram para compor o salão. Todas trazendo como tema principal a Amazônia.

“Estamos trazendo de forma itinerante essa exposição e os paraenses estão ávidos para acompanhar os trabalhos que foram desenvolvidos. Eu não tenho dúvidas de que quem for conferir vai sair de lá entusiasmo com tanta beleza que vão apreciar”, afirmou o curador.