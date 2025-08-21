A noite da última quinta-feira (21) foi marcada pela abertura da exposição “Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, assinada pela artista plástica Rose Maiorana, em parceria com o fotojornalista e coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf. A mostra está disponível na Sede Campestre do Clube Social Assembleia Paraense (AP), em Belém, e poderá ser visitada até o dia 21 de setembro, no hall do Complexo de Eventos e Memorial do clube, por associados e convidados.

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia Obras da nova exposição "Amazônia Líquida" organizadas no salão (Wagner Santana / O Liberal) Tarso Sarraf realizou trabalho em conjunto com a artística plástica Rose Maiorana (Wagner Santana / O Liberal) Obras da nova exposição "Amazônia Líquida" organizadas no salão (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) Aurélio Oliveira, Giordana e Rose Maiorana, e Tarso Sarraf (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) Tarso Sarraf, Rose Maiorana e Felícia Assmar (Wagner Santana / O Liiberal) (Wagner Santana / O Liiberal) Presidente da AP, Oscar Pessoa, Rose Maiorana e Tarso Sarraf (Wagner Santana / O Liiberal) (Wagner Santana / O Liiberal) Amazônia Líquida leva telas em movimento e fotografias ao público da Assembleia Paraense (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal) (Wagner Santana / O Liberal)

VEJA MAIS

Cerca de 30 quadros foram distribuídos entre os dois salões, com obras inéditas que retratam as belezas naturais e culturais do Pará. O evento de abertura ainda contou com um desfile de dez modelos exclusivos, em peças de algodão, que uniram artes plásticas e moda em uma única apresentação. As peças foram idealizadas pela estilista Felícia Assmar Maia, confeccionadas pela costureira Bena Furtado e receberam pinturas manuais de Rose Maiorana, que há mais de 20 anos atua na pintura de tecidos.

Segundo Rose, a coleção foi concebida como uma extensão da exposição, com a proposta de transformar as telas em movimento. “É a primeira vez que apresento uma coleção com vestidos e saias com blusa em corte reto. Eles foram inspirados em rios, cores, emoções e traços da Amazônia. Pintar para o desfile foi um desafio, porque precisei trabalhar de uma forma diferente da que estou acostumada, mas o resultado me deixou feliz. Cada peça é como se fosse um quadro em movimento”, afirmou a artista plástica.

Felícia Assmar explicou que o processo criativo foi marcado pela sintonia entre moda e artes visuais. “A ideia foi transformar a inspiração da ‘Amazônia Líquida’ em roupas, uma Amazônia líquida vestível. Os quadros da Rose passaram a adornar corpos femininos na passarela. Trabalhamos com referências da natureza amazônica, como o verde das folhas, o movimento dos rios, as cores do Ver-o-Peso e das flores da região. O público pôde conferir uma coleção viva, que traduz a riqueza cultural da Amazônia”, destacou a estilista.

O fotojornalista Tarso Sarraf, parceiro de Rose na exposição, também comentou a relevância do momento. Ele destacou a satisfação em ver a mostra alcançar novos públicos e provocar reflexões sobre a Amazônia por meio da arte e da fotografia. “A mostra permite que diferentes públicos se conectem com a Amazônia e reflitam sobre sua importância através da arte e da fotografia”, destacou o profissional.

Para o presidente da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, o evento reflete a valorização da produção artística local pelo clube. “A cultura do nosso povo é prestigiar a arte, principalmente a arte feita aqui. A Rose, como grande amiga e parceira da Assembleia, trouxe sua arte para que os associados possam apreciar ao longo de várias semanas. É um privilégio receber essa exposição, que reforça nosso compromisso de valorizar a arte paraense”, declarou.

A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na Sede Campestre da Assembleia Paraense, conta com o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Galeria Rose Maiorana, Cerveja Caribeña e Grupo Liberal.