Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

Amanda Martins
fonte

Arte e moda amazônica ganham espaço em exposição 'Amazônia Líquida' na Assembleia Paraense (Wagner Santana/ O Liberal)

A noite da última quinta-feira (21) foi marcada pela abertura da exposição Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, assinada pela artista plástica Rose Maiorana, em parceria com o fotojornalista e coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal, Tarso Sarraf. A mostra está disponível na Sede Campestre do Clube Social Assembleia Paraense (AP), em Belém, e poderá ser visitada até o dia 21 de setembro, no hall do Complexo de Eventos e Memorial do clube, por associados e convidados.

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

VEJA MAIS

image AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana
A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

image Amazônia Líquida: Rose Maiorana e Felícia Assmar Maia falam sobre exposição e peças de desfile
A exposição terá pela primeira vez um desfile de moda, com vestidos confeccionados por Bena Furtado

image Galeria Rose Maiorana abre espaço para narrativas de mulheres na arte amazônica
Mostra gratuita segue até 29 de agosto com trabalhos que exploram temas como desigualdade social, maternidade e religiosidade

Cerca de 30 quadros foram distribuídos entre os dois salões, com obras inéditas que retratam as belezas naturais e culturais do Pará. O evento de abertura ainda contou com um desfile de dez modelos exclusivos, em peças de algodão, que uniram artes plásticas e moda em uma única apresentação.  As peças foram idealizadas pela estilista Felícia Assmar Maia, confeccionadas pela costureira Bena Furtado e receberam pinturas manuais de Rose Maiorana, que há mais de 20 anos atua na pintura de tecidos.

Segundo Rose, a coleção foi concebida como uma extensão da exposição, com a proposta de transformar as telas em movimento. “É a primeira vez que apresento uma coleção com vestidos e saias com blusa em corte reto. Eles foram inspirados em rios, cores, emoções e traços da Amazônia. Pintar para o desfile foi um desafio, porque precisei trabalhar de uma forma diferente da que estou acostumada, mas o resultado me deixou feliz. Cada peça é como se fosse um quadro em movimento”, afirmou a artista plástica.

Felícia Assmar explicou que o processo criativo foi marcado pela sintonia entre moda e artes visuais. “A ideia foi transformar a inspiração da ‘Amazônia Líquida’ em roupas, uma Amazônia líquida vestível. Os quadros da Rose passaram a adornar corpos femininos na passarela. Trabalhamos com referências da natureza amazônica, como o verde das folhas, o movimento dos rios, as cores do Ver-o-Peso e das flores da região. O público pôde conferir uma coleção viva, que traduz a riqueza cultural da Amazônia”, destacou a estilista.

O fotojornalista Tarso Sarraf, parceiro de Rose na exposição, também comentou a relevância do momento. Ele destacou a satisfação em ver a mostra alcançar novos públicos e provocar reflexões sobre a Amazônia por meio da arte e da fotografia. “A mostra permite que diferentes públicos se conectem com a Amazônia e reflitam sobre sua importância através da arte e da fotografia”, destacou o profissional.

Para o presidente da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, o evento reflete a valorização da produção artística local pelo clube. “A cultura do nosso povo é prestigiar a arte, principalmente a arte feita aqui. A Rose, como grande amiga e parceira da Assembleia, trouxe sua arte para que os associados possam apreciar ao longo de várias semanas. É um privilégio receber essa exposição, que reforça nosso compromisso de valorizar a arte paraense”, declarou.

A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na Sede Campestre da Assembleia Paraense, conta com o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Galeria Rose Maiorana, Cerveja Caribeña e Grupo Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rose Maiorana

exposição na AP

exposição amazônia liquida

cultura

felícia assmar

Tarso Sarraf
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MOSTRA

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

21.08.25 22h57

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

FEIRA DO LIVRO

Salomão Larêdo relança ‘Senhora das Águas’, obra de poemas sobre o Círio de Nazaré

Lançado originalmente em 1982, livro volta ao público com prefácio inédito do professor Paulo Nunes

21.08.25 8h30

ARTES PLÁSTICAS

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

21.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

HISTÓRIA

A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda

Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio

21.08.25 10h43

ESPECIAL

Pssica, da Netflix, redefine a Amazônia no streaming; leia e entenda

Leia o terceiro texto do professor e pesquisador Relivaldo Pinho sobre a produção literária de Edyr Augusto e a minissérie "Pssica", baseada em seu livro homônimo.

21.08.25 14h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda