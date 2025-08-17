Capa Jornal Amazônia
Amazônia Líquida: Rose Maiorana e Felícia Assmar Maia falam sobre exposição e peças de desfile

A exposição terá pela primeira vez um desfile de moda, com vestidos confeccionados por Bena Furtado

Gustavo Vilhena*
fonte

Os artistas Rose Maiorana e Tarso Sarraf seguem explorando novas possibilidades do projeto (Divulgação)

Na próxima quarta-feira, 21, a partir das 19h, o Clube Social Assembleia Paraense (AP) recebe mais uma edição da exposição “Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, da artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, em conjunto com o fotojornalista e coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo Liberal, Tarso Sarraf.

Esta edição da mostra terá como novidade um desfile de moda com vestidos criados por Felícia Assmar Maia, confeccionados por Bena Furtado e pintados por Rose Maiorana. A exposição poderá ser visitada pelos sócios do clube e convidados.

Com mais de 20 anos de experiência na pintura de tecidos, Rose Maiorana explica que as peças do desfile buscam refletir suas emoções em diálogo com as obras criadas em parceria com Tarso Sarraf. “Pinto em tecido há mais de 20 anos e, para chegar a uma obra — seja em quadro, tecido ou papel —, estudo muito. Busco emoções e referências que me toquem para, então, traduzi-las na pintura. Dessa vez, trouxe para o tecido a essência da ‘Amazônia Líquida’, dialogando com as obras que criei em parceria com Tarso Sarraf”, destaca Rose.

image  Felícia Assmar Maia e Bena Furtado trabalharam juntas na confecção das peças (Igor Mota)

Para Felícia Assmar Maia, o desfile dos vestidos no corpo das modelos será como visualizar os quadros — que estarão em exposição — na passarela. “Em um dado momento, vamos fazer os quadros passearem na passarela, no corpo das modelos. Serão dez looks divididos entre vestidos, blusas e saias, desfilados ao som de música paraense. Vamos ver a obra em movimento. Será mais que um desfile: será uma performance artística”, explica Felícia.

Rose Maiorana trabalhando em suas obras

Sobre a construção do trabalho em conjunto com a artista plástica Rose Maiorana e com a designer de moda Bena Furtado, Felícia destaca que foi um processo de pesquisa, no qual cada peça foi pensada para que os quadros da exposição se transformassem em vestimentas, resguaradando as caracteríticas das obras sem abrir mão da criatividade. “Inicialmente, nós três pesquisamos o que havia na coleção de quadros da Amazônia Líquida. A parte de pensar as roupas foi algo que desenvolvi junto com a Bena. Precisávamos criar peças com corte mais reto e poucos detalhes, para que a pintura pudesse se sobressair. Assim, teremos vestidos retos ou no estilo trapézio, saias evasês, saias envelope e blusas curtas, tipo cropped. Sem muitos detalhes, mangas ou babados”, afirma.

Felícia acrescenta que, devido à complexidade do trabalho e aos detalhes minuciosos, a confecção das peças exigiu sintonia entre as três criadoras. “É um trabalho que precisa de sintonia. Cada uma atua em sua função específica, mas todas precisam pensar juntas. Quando crio o croqui, preciso considerar como ele será pintado e como a roupa será montada. Da mesma forma, a Rose e a Bena também pensam nisso”, conta a designer.

O evento busca unir arte, moda e conscientização ambiental, reforçando a urgência de proteger a Amazônia em um momento histórico para o planeta.

A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na Sede Campestre da Assembleia Paraense, conta com o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Galeria Rose Maiorana e Grupo Liberal.

