O Liberal chevron right Cultura chevron right

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

Amanda Martins
fonte

Foto de Tarso Sarraf com intervenção artística de Rose Maiorana (Divulgação)

Nesta quinta-feira (21), às 19h, o Clube Social Assembleia Paraense (AP), na sede campestre localizada na Av. Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém, abre as portas para mais uma edição da exposição Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30”, assinada pela artista plástica e diretor comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, em conjunto com o fotojornalista e coordenador de Audiovisual e Fotografia do Grupo Liberal, Tarso Sarraf. A vernissage contará com a presença de convidados especiais. A mostra, que possui mais de trinta quadros inéditos, ficará disponível no hall do Complexo de Eventos e Memorial AP até o dia 21 de setembro e poderá ser visitada pelos sócios do clube.

Uma das grandes novidades desta edição será o desfile de moda com dez modelos exclusivos, que propõe uma fusão entre artes plásticas e modismo. As peças foram idealizados por Felícia Assmar Maia, confeccionados pela costureira Bena Furtado e receberam pinturas manuais de Rose Maiorana.

image A artista plástica Rose Maiorana e o fotojornalista Tarso Sarraf (Divulgação)

Com mais de duas décadas de experiência na pintura de tecidos, Rose levará para a passarela sua proposta de transformar a tela estática em movimento, permitindo que o público vivencie suas obras de uma forma dinâmica e sensorial. Assim, cada peça de roupa se torna uma extensão da exposição, em um diálogo direto entre arte visual e moda.

"Eu pinto em tecido já há mais de 20 anos. Para chegar a uma pintura, seja em quadro, tecido ou papel, eu sempre estudo muito, pesquiso, vou trilhando meus livros para alcançar uma emoção, algo que me toque, e então ver o que vou passar, tanto para o tecido, quanto para o papel, para a tela ou até para o sapato, eu também pinto tênis. E consegui transmitir para o tecido uma ‘Amazônia Líquida”, compartilhou a artista plástica Rose Maiorana.

AP recebe exposição 'Amazônia Líquida' com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

O diálogo entre arte, moda e consciência ambiental estão no centro da proposta da mostra. A iniciativa conta com o apoio da Unifamaz Centro Universitário, que destacou a relevância do projeto para a valorização da cultura e da identidade amazônica. Segundo a reitora da instituição, Profa. Dra. Adriana Gorayeb, apoiar a exposição é reafirmar o compromisso da universidade com a arte, a memória e a comunidade.

Para a reitora, a exposição também dá visibilidade à Amazônia a partir do olhar de quem vive a região. Ela observa que, muitas vezes, o território é reduzido a discursos externos ou a representações estereotipadas. “Ao apoiar uma artista que traduz em imagens as nuances da região, estamos valorizando a produção intelectual e criativa que nasce no próprio território”, explicou.

Ao tornar-se parceira da exposição, a instituição aposta na arte como espaço de conhecimento e reafirma seu compromisso com a formação integral. “Queremos mostrar que a universidade não se restringe ao ensino formal, mas também se abre ao encontro com a arte”, afirmou a reitora.

A construtora Porte Engenharia é também patrocinadora da exposição. Para o diretor da empresa, Ernâni Guilhon, a parceria é uma oportunidade única de apoiar um projeto que combina arte e consciência socioambiental. “O evento traduz em linguagem artística a importância da preservação do maior patrimônio da região, a floresta amazônica, e conecta cultura, sustentabilidade e identidade local em um só espaço. Apoiar essa iniciativa significa reafirmar o nosso compromisso com causas que ultrapassam a construção civil, alcançando também o fortalecimento da consciência coletiva em torno do meio ambiente e da cultura”, explica.

"O trabalho de Rose Maiorana, em parceria com outros criadores, resgata memórias, símbolos e estéticas próprias da Amazônia, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho regional. Ao apoiar iniciativas como essa, contribuímos diretamente para que a produção artística local seja reconhecida, respeitada e amplificada, reforçando a voz dos artistas no cenário nacional”, conclui o diretor.

A exposição Amazônia Líquida”, em temporada especial na Sede Campestre da Assembleia Paraense, conta com o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Galeria Rose Maiorana, Cerveja Caribeña e Grupo Liberal.

SERVIÇO

Exposição Amazônia Líquida – Fluidez Artística / Especial COP 30

  • Abertura: quinta-feira, 21 de agosto;
  • Horário: às 19h;
  • Local: Clube Social Assembleia Paraense, localizado na Av. Almirante Barroso, 4614, no bairro do Souza, em Belém;
  • Temporada de visitação: até 21 de setembro;
  • Acesso para sócios do clube e convidados.
