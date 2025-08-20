Capa Jornal Amazônia
'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

Amanda Martins
A artista plástica Rose Maiorana (Tarso Sarraf)

A contagem regressiva terminou! Nesta quinta-feira (21), às 19h, o Clube Social Assembleia Paraense (AP), na sede campestre da Avenida Almirante Barroso, em Belém, abre as portas para a nova edição da exposição Amazônia Líquida - Fluidez Artística / Especial COP 30”. O projeto é assinado pela artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, em parceria com o fotojornalista Tarso Sarraf.

A mostra reúne mais de 30 obras inéditas e poderá ser visitada pelos sócios do clube até 21 de setembro, no hall do Complexo de Eventos e Memorial AP. A noite de abertura terá um momento especial: um desfile com dez modelos exclusivos, pintados à mão por Rose, em uma proposta que une artes visuais e moda.

Com mais de duas décadas de experiência pintando em tecido, a artista se dedicou à criação das peças do desfile, concebidas em parceria com a estilista Felícia Assmar Maia e confeccionadas pela costureira Bena Furtado. “Perguntaram se eu conseguiria pintar dez modelos exclusivos, e eu respondi que ‘sim’”, afirmou Rose.

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

A artista destacou que o processo de pintura nos tecidos seguiu a mesma pesquisa que costuma orientar seu trabalho em telas e intervenções sobre fotografias. “Eu pinto em tecido já há mais de 20 anos. Para chegar a uma pintura, seja em quadro, tecido, papel ou até em sapatos, eu estudo muito, consulto livros e busco uma emoção que me toque. E consegui transmitir para o tecido uma ‘Amazônia Líquida’”, explicou.

Para desenvolver as criações, Rose contou que aprofundou seus estudos sobre a região amazônica, explorando cores, paisagens e símbolos culturais. “Quase todas as fotos do Tarso são amazônicas. Então, precisei pesquisar pontos turísticos, aspectos do Marajó, de Salinas, do Círio. Foi um trabalho de técnica, mas também de sensibilidade, de coração”, destacou.

Além do desfile e das pinturas inéditas, a artista revelou que a exposição também dialoga com a preparação da COP 30, que acontecerá em Belém em novembro deste ano. “Criamos uma linha especial inspirada na COP. Está muito bonita e vai estar presente no projeto”, adiantou.

A exposição “Amazônia Líquida”, em temporada especial na Sede Campestre da Assembleia Paraense, conta com o apoio da Porte Engenharia, Unifamaz Centro Universitário, Galeria Rose Maiorana, Cerveja Caribeña e Grupo Liberal.

 

