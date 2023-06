Ex-participante de reality é preso após ser acusado de matar bebê

O cantor Mitchell Callaway é acusado de assassinar um bebê de 9 meses. O ex-participante do reality The X-Factor Austrália 2011 foi preso em sua casa, na cidade de Bowraville, no litoral norte do país, segundo informações do jornal The Guardian.

O caso que levou Mirchell para cadeia teria ocorrido há cinco anos. Os serviços de emergência teria sido acionados em 23 de julho de 2018 para atendimento em uma casa. A solicitação era para salvar uma bebê de 9 meses que estava inconsciente. A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu.

Em maio, os policiais que investigam a morte receberam novas informações. A partir delas, cumpriram um mandado de busca em uma casa e apontaram para um suposto assassinato. Mitchell Callaway foi preso e teve a fiança recusada. Ele deve prestar novo depoimento na próxima terça-feira. O cantor country ficou em sétimo lugar quando competiu na terceira temporada do The X-Factor Austrália.

