Corpo do cantor sertanejo Jefferson Machado é sepultado

O corpo do cantor Jefferson Machado, de 27 anos, foi velado e sepultado nesta terça-feira (31), em Teutônia, Rio Grande do Sul. Ele morreu na noite anterior, na RSC-453, em Estrela, quando o veículo em que o artista estava com a namorada, Maiara Datsch, de 27 anos, foi atingido por uma caminhonete em fuga. A jovem está internada no hospital da cidade, em estado grave.

A caminhonete invadiu a pista contrária e bateu no carro de Jefferson, que morreu no local. O motorista que causou o acidente foi preso. Ele era foragido da justiça por roubar o veículo no município de Farroupilha, segundo a Polícia Civil.

Jefferson tem mais de 23 mil seguidores nas redes sociais. É autor das músicas "Digitando" e "Riquinha". O artista iniciou a carreira aos 17 anos.

O delegado responsável pelo inquérito, Humberto Roehrig, disse que o motorista foi recolhido no presídio da cidade e deverá responder por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar.