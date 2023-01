Cantor sertanejo Jefferson Machado morre em acidente de carro

Uma tragédia atingiu o mundo sertanejo na noite de segunda-feira (30), o cantor Jefferson Machado, de apenas 27 anos morreu em um acidente de trânsito por volta das 22h. A colisão aconteceu por conta da ação de um ladrão que fugia da polícia na estrada. O artista era morador de Teutônia, no Rio Grande do Sul.

Segundo os sites de notícias da região, o cantor e a namorada Maiara Datsch, de 27 anos, estavam em um carro GM Cobalt na rodovia RSC-453, em Estrela, quando foram atingidos por uma caminhonete conduzida por um criminoso que havia furtado o veículo e naquele momento fugia da polícia. O músico ficou preso às ferragens e morreu no local. A namorada do sertanejo foi levada para atendimento no Hospital Estrela. O estado de saúde dela é grave. O criminoso está preso.