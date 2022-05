Mulher de Aleksandro, dupla de Conrado, posta foto em tributo ao marido

A esposa do cantor Aleksandro, Tatiele Toro, usou as redes sociais para publicar uma foto de recordação do marido, que morreu no último sábado (7) em um trágico acidente. A imagem foi postada, nesta segunda-feira (9), no feed do Instagram da empreendedora. No registro antigo, está o músico sertanejo, Tatiele e o filho do casal, Noah. Os dois também são pais de Maya. Na legenda, Tatiele botou figurinhas de corações, os quais um deles partido.

Aleksandro e Conrado, além dos músicos de toda a banda, estavam retornando de um show quando sofreram um acidente na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente. Outras cinco pessoas morreram e 11 foram hospitalizadas.

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, continua em estado grave na UTI do Hospital Regional de Registro. Um boletim médico foi publicado pelas redes sociais. "Informamos que o paciente segue internado em estado grave [...] Até o momento, não houve necessidade de realização de novo procedimento cirúrgico", informou a equipe.