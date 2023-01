Motorista condenado pela morte de Cristiano Araújo é preso em Goiás

O motorista Ronaldo Miranda, condenado por matar o cantor Cristiano Araújo e a namorada do artista, Allana Morais, foi preso na noite da segunda-feira, 30, na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Em 2018, ele foi condenado judicialmente a dois anos e sete meses de prisão por duplo homicídio doloso, quando não há intenção de matar.

Segundo o G1, Ronaldo era considerado foragido porque mudou de endereço e não comunicou à Justiça. O condutor foi preso na casa dele, no Parque Real.

O Metrópoles afirma que a defesa do motorista conseguiu um habeas corpus e que os procedimentos para a liberação de Ronaldo estão sendo tomados neste momento, segundo informoui a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária.

O acidente aconteceu em 24 de junho de 2015, quando o cantor saía de um show, pela rodovia BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás. O casal era conduzido no banco de trás do carro.

A apuração do caso constatou que o motorista dirigia em alta velocidade e que as rodas traseiras do carro estavam danificadas.

O falecimento do artista causou comoção nacional.