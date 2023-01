Corpo de Emílio Santiago é exumado para teste de paternidade e resultado surpreende

O cantor Emílio Santiago teve o corpo exumado para a realização de exame de DNA que pudesse confirmar a alegada paternidade do produtor Aleksander Nunes. Com a confirmação da paternidade, o produtor teria direito à herança do artista. Mas o teste deu negativo e o advogado do produtor alega que irá recorrer do resultado do exame.

"Em face do processo de reconhecimento de paternidade do suposto filho de Emílio Santiago, informamos que o resultado de DNA apresentado nos autos do processo foi NEGATIVO com 0% de compatibilidade, entretanto, diante dos fatos recentes veiculados no processo de inventário, este escritório entrará com uma impugnação referente ao resultado do último teste de DNA, uma vez que foram comprovados nos autos do processo de reconhecimento de paternidade dois testes de DNA em que a compatibilidade com material genético com a meia irmã do Emílio Santiago, resultou em 73% e com material genético do próprio Emílio, resultou 12% de compatibilidade", diz a nota enviada ao Extra pelo advogado Bruno Maher.

O corpo de Emílio Santiago foi exumado no dia 27 de outubro a pedido do advogado de Aleksander.

Emílio Santiago não era casado e nem deixou filhos reconhecidos. Apesar de ter mantido descrição sobre a sua vida íntima, mesmo diante do sucesso como artista, amigos próximos dele confirmam que ele era homossexual assumido.