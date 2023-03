Estão abertas as inscrições ao Edital Tamba-Tajá de artes cênicas

O governo do estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), lançou o edital Tamba-Tajá, que vai premiar até 19 propostas de artistas de teatro, dança e circo, sejam individuais ou coletivas, para a utilização do Teatro Experimental Waldemar Henrique e de outros espaços culturais existentes nas demais regiões paraenses. Será distribuído o total de R$ 403 mil em prêmios aos selecionados. Acesse a ficha de inscrição aqui.

VEJA MAIS

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 20. O formulário de inscrição ficará disponível para preenchimento até o próximo dia 3 de maio deste ano. Para fazer a inscrição, o candidato deverá ter residência no Pará e possuir uma conta Gmail para acessar o formulário e enviar anexos. Mais informações sobre o certame constam no edital ou podem ser obtidas pelo e-mail editais.tewh@gmail.com . Acesse o edital aqui.

Edital

O nome do edital homenageia o maestro Waldemar Henrique, que é compositor de um dos clássicos da música paraense “Tamba-Tajá”. A obra integra o chamado Ciclo das Lendas Amazônicas, que reúne o total de 11 números. A canção foi inspirada na lenda da planta homônima, que era vista como amuleto do amor pelas populações ribeirinhas.