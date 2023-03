Uepa: começa nesta quinta a matrícula presencial dos classificados remanescentes do Forma Pará 2023

Candidados do Processo Seletivo (Prosel) Especial para o preenchimento de vagas remanescentes do Programa Forma Pará Uepa 2023 devem realizar a etapa de matrícula presencial a partir desta quinta-feira, 16, das 9h às 17h nos endereços constantes no edital. O processo se estende até sexta, 17, e os classificados devem fazer a entrega da documentação exigida.

Para efetivar a matrícula, é necessário entregar as cópias dos documentos listados a seguir, com a devida documentação original para conferência:

Declaração de Ocupação de Vaga;

Declaração de Integralização do Curso;

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino com 18 anos ou mais);

Uma foto 3 x 4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou Declaração de Regularidade, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TER);

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

Todos os documentos devem ser legíveis, sem rasura ou dilaceração.

A matrícula nos cursos de graduação vincula o aluno à Uepa e ao curso escolhido e deve ser renovada a cada módulo letivo. A não renovação da matrícula representa o abandono do curso, interrompendo o vínculo do aluno com a Universidade.

Segundo o edital, consta que é proibido uma mesma pessoa, na condição de estudante de graduação, simultaneamente, ocupar duas vagas no mesmo curso ou em cursos diferentes na Uepa ou em mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o território nacional, inclusive os que possuem bolsas do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

O não comparecimento do candidato ao local, nas datas e horários estabelecidos em edital, para a matrícula, bem como a não apresentação da documentação exigida, implicará na perda do direito à vaga.