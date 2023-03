‘Caravana da Ciência e Tecnologia’: ação leva conhecimento aos estudantes da escolas públicas do PA

Desde a última segunda-feira (13), a “Caravana da Ciência e Tecnologia”, da Secretaria de Estado e Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), órgão ligado ao Governo do Pará, está levando mais de 30 experimentos a comunidades escolares por todas as regiões do Pará, oferecendo oficinas de ciências, empreendedorismo, robótica e impressão 3D a crianças e adolescentes. A Escola Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio São Lucas, localizada em Castanhal (PA), foi a primeira a ser contemplada com a ação que existe há um ano.

VEJA MAIS

Os eventos ainda vão ocorrer em mais de 10 municípios do Estado e têm duração de cinco dias, buscando explorar por meio das aulas, oficiais e cursos, conceitos práticas de Química, Física, Biologia, Matemática, Astronomia, Meio Ambiente, Robótica, Tecnologia da Comunicação, Informática e Educação, como explica a coordenadora da Caranava, Thays Gouvea.

"Estamos levando essas experiências para nossas escolas técnicas. São situações que, muitas vezes, o aluno não vê dentro da sala de aula. Toda comunidade escolar é beneficiada com o intuito de abrir a mente. Uma ponte entre os ensinos básico e superior", complementou.

Para o titular da Sectet, Hélio Leite, a iniciativa é um importante instrumento de educação para despertar a curiosidade dos alunos para as mais diversas áreas do conhecimento. Mais de dez mil alunos foram beneficiados em 23 escolas do Pará.

Confira o cronograma das próximas ações:

Vigia - 16 de março de 2023

EETEPA Vigia

Barcarena - 21 de março de 2023

Escola Técnica Professora Maria Siqueira dos Santos Dias”

Curuçá - 24 de março de 2023

EETEPA Professora Maria de Nazaré Guimarães Macedo

Salvaterra - 29 de março de 2023

EETEPA Salvaterra

Cametá - 3 de abril de 2023

Centro Integrado do Baixo Tocantins (CIEBT)

Tailândia - 6 de abril de 2023

EETEPA Tailândia

Paragominas - 11 de abril de 2023

EETEPA Paragominas

Nova Ipixuna - 14 de abril de 2023

EEEM Maria Irany Rodrigues da Silva

Bom Jesus do Tocantins - 19 de abril de 2023

Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Sylvia dos Santos

Xinguara - 24 de abril de 2023

EETEPA Xinguara

Santana do Araguaia - 27 de abril de 2023

EETEPA Santana do Araguaia

Santarém - 2 de maio de 2023

EETEPA Santarém Avenida Fernando Guilhon

Monte Alegre - 5 de maio de 2023

EETEPA Monte Alegre

Belém - 10 de maio de 2023

PCT - Parque da Ciência e Tecnologia