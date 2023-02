Pais e alunos comemoram a volta às aulas na creche Orlando Bitar

O Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Prof. Orlando Bitar deu início a volta às aulas na última segunda-feira (13). Os alunos do Maternal I e II, Pré I e II retornaram às atividades na creche, que atende crianças de 2 até 5 anos e é a 1ª das 150 unidades do Programa “Creches Por Todo o Pará”.

Na sexta-feira (17), uma festa de Carnaval celebrou a primeira semana de retorno das aulas. Muitos estudantes foram fantasiados e receberam atenção psicopedagógica, além de transformarem o espaço em um evento para alunos, corpo docente e os demais familiares.

Thais Pamplona, mãe da aluna Maria Tereza, contou que a escola teve um papel fundamental na vida da sua filha. "A minha filha é autista e desde o ano passado, ela frequenta a creche, que considera como a sua segunda casa. Já apresentou uma evolução muito grande, a escola teve papel fundamental com um acolhimento extraordinário na vida dela. Os professores e a equipe toda tem um carinho muito grande por ela. Faço as minhas atividades diárias sabendo que a Maria está em um local seguro, acolhedor, que eu sei que posso contar", disse.

VEJA MAIS:



O Crei Prof. Orlando Bitar garante ensino em tempo integral para potencializar a capacidade intelectual, cognitiva e social das crianças paraenses. O local também dispõe de equipamentos que propiciam acessibilidade às Pessoas com Deficiência (PcD), entre outros equipamentos educacionais. A iniciativa faz parte dos planos do Governo do Estado que visa zerar o déficit de 30 mil vagas em creches para crianças com até 5 anos de idade em toda a região paraense.

“Era muito difícil antes ver uma estrutura como essa em uma escola pública, graças a Deus que temos essa oportunidade. A adaptação do meu filho está sendo muito boa, só tenho elogios para todos, especialmente, sobre o acolhimento dos professores e equipe. É o primeiro ano dele estudando e eu fiquei insegura, só que quando eu cheguei aqui, recebemos um acolhimento de outro mundo, de uma forma muito especial, que eu não esperava. Me deu segurança. Tudo maravilhoso”, conta a estudante Tamires Oliveira, mãe do Guilherme, 2 anos, que passou a ser aluno da creche neste ano.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)