Estudantes da rede pública estadual comemoram excelentes pontuações no Enem 2022

O momento tão aguardado por estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 chegou. Os resultados do exame foram divulgados na quinta-feira (9) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e mostraram o alto potencial de alunos da rede pública estadual. Alguns alunos alcançaram mais de 900 pontos na redação da prova que vale o ingresso em universidades públicas e particulares de todo o país, e até mesmo no exterior.

Após a divulgação dos resultados, muitas escolas da rede pública celebraram o desempenho dos alunos, que obtiveram uma média entre 700 e 980 pontos na redação. Em Belém, a estudante Ana Bella Santiago Mendes Chaves, 17 anos, que foi aluna da Escola Estadual Armando Fajardo, em Ananindeua, comemorou a nota 980 na redação deste ano, cujo tema foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". Por muito pouco ela não alcançou a nota máxima, que é 1.000 pontos. Já na média geral, a estudante ficou com 755 pontos. A ansiedade agora é por uma vaga no curso de Medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA) ou Universidade do Estado do Pará (Uepa), onde ela aguarda os resultados dos vestibulares e pode ingressar como cotista.

Sabrina do Rosário conquistou mais de 700 pontos na média geral (Divulgação)

"Eu fiquei muito feliz e surpresa ao ver minha nota da redação. Esperava uma média boa, mas foi melhor do que poderia imaginar. A minha escola foi fundamental, pois podia reforçar e exercitar não só os assuntos da prova do Enem, como também receber auxílio para a redação. Minha professora de Língua Portuguesa me estimulava bastante com o domínio gramatical. Eu também pude estudar em casa, e tive a oportunidade de fazer cursinho preparatório para redação. Mas minha formação na escola me ajudou bastante. Sou muito grata a todos", contou Ana Bella à Agência Pará.

Já a estudante Sabrina do Rosário Mota, 19 anos, que frequentou as aulas no Polo Metropolitano Pré-Enem, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), alcançou a nota 940 na redação e 734,47 na média geral. Com o bom desempenho nas notas, agora ela aguarda os resultados dos vestibulares da UFPA, onde tenta uma vaga no curso de Fisioterapia, e da Uepa, onde pretende cursar Medicina.

Ana Bella, estudante de Ananindeua, atingiu 980 pontos na redação (Divulgação)

"Faço uma avaliação muito boa do cursinho. Eu tive excelentes profissionais e professores, que me apoiaram do início ao fim. Bons seres humanos, que me deram forças e que têm amor a sua profissão. Sou muito grata a eles. Além de estudar no cursinho, também estudava em casa, com as orientações deles. Foi bem proveitoso", ressaltou a estudante, que frequentou as aulas entre os meses de maio e novembro do ano passado, em Belém. Sabrina estudou na Escola Estadual Ramiro Olavo, no bairro da Guanabara, em Ananindeua, onde terminou o ensino médio. Portanto, ela pode conseguir vaga como cotista.