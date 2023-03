Escola de Aplicação da UFPA: mais de 70 mil alunos atendidos em 60 anos

A Escola da Aplicação da Universidade Federal do Pará (antigo NPI-Núcleo Pedagógico Integrado), completa 60 anos de história nesta terça-feira (7), e, uma programação comemorativa foi iniciada hoje para se prolongar por todo o ano, até porque

por essa unidade escolar fundada pelo ex-reitor, professor José Rodrigues da Silveira Neto, em 7 de março de 1963, já passaram mais de 70 mil estudantes. Para comemorar a data, foi realizada hoje uma programação na sede da Escola na avenida Perimetral, no bairo da Terra Firme, reunindo gestores, ex-gestores, alunos e ex-alunos da instituição, com direito a bolo, apresentação musical e bailinho infantil para os alunos da Educação Infantil.

Estudantes e professores participam da festa com bolo de 7 metros de comprimento (Foto: Ivan Cardoso / O Liberal)



Por ano, a Escola de Aplicação da UFPA atende a uma média de 1.300 alunos da Educação Infantil (a partir dos 4 anos), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA). São 162 professores e 50 técnicos atuando na instituição - mais de 2 mil docentes já passaram pela Escola em seis décadas de funcionamento.

Gerações encontram-se na trajetória do antigo NPI

Na cerimônia comemorativa dos 60 anos, estudantes de Escola se concentraram no centro da sede, portando a bandeira da instituição. Crianças estiveram fantasiadas participando de um bailinho comemorativo. A aluna Fernanda Sofia Souza, de 5 anos de idade, segurou nos braços uma boneca com o uniforme da Escola, simbolizando os 60 anos e a meta da comunidade escolar de contar com uma creche no local.

Outra aluna, Isadora Farias, 16 anos, do 3º ano do Ensino Médio, revelou que a Escola de Aplicação foi a sua primeira escola. Essa moradora do bairro do Jurunas pretende ser aprovada para cursar Teatro na Escola de Teatro da UFPA (ETFPA). "Eu amo essa escola, porque foi uma porta aberta para esse mundo maravilhoso, tanto que eu estou concluindo o Ensino Médio e está sendo uma experiência maravilhosa", oservou Isadora.

Isadora Farias: orgulho de poder estudar, desde cedo, na Escola de Aplicação da UFPA (Foto: Ivan Cardoso / O Liberal)

Reitor em exercício destaca contribuição da Escola

O reitor em exercício da UFPA, vice-reitor Gilmar Silva, ressaltou que "é uma alegria grande poder registrar esses 60 anos dessa Escola, é um padrão de escola para a comunidade, é nosso sonho que as escolas do Brasil tivessem essa referência; é uma Escola que vai do Jardim da Infância ao Ensino Médio, e que grande parte do seu corpo docente é formado por mestres e doutores, poucas no Brasil tem essa estrutura".

Reitor em exercício, Gilmar Silva, enaltece trajetória histórica da Escola (Foto: Ivan Cardoso / O Liberal)

A Escola de Aplicação completa 60 anos, e a UFPA tem 65 anos de história, como destacou o professor Gilmar Silva. "É uma Escola que tem avançado nesses anos e tem sido um instrumento para pensar a educação básica, pensar que a educação básica pode dar certo". Aos meninas e meninas reunidos na cerimônia, o reitor em exercício salientou que eles são o futuro da educação, até porque os da Educação Infantil já entram na Universidade desde o Jardim da Infância e vivenciam o clima acadêmico desde cedo, em preparação ao curso superior.

"O aluno é o nosso foco", afirma diretor da Escola

A Escola de Aplicação da UFPA tem contribuído ao longo de 60 anos para uma sociedade melhor, mais justa, formando estuidantes que hoje atuam em diversos campos sociais, como frisou o diretor da Escola e professor de Matemática Edilson Neri Júnior.

Diretor Edilson Neri Júnior:compromisso com a educaçaõ em 60 anos (Foto: Ivan Cardoso / O Liberal)

"A Escola tem atuado não somente na formação dos nossos alunos mas também tem contribuído para a formação continuada dos professores, dos estagiários que são alunos de Graduação que vêm conhecer as nossas práticas de ensino e aprendizagem, e formando profissionais e futuros professores também", observou Júnior Neri, como é conhecido o diretor. A Escola de Aplicação funciona como um grande campo de estágio de pesquisas (ensino, pesquisa e extensão), envolvendo práticas inovadoras de ensino, em atividades que vão das 7 até as 21h30.

Criada inicialmente, em 1963, a Escola era para atender aos filhos dos funcionários da UFPA; no começo, era só Educação Infantil. Nesses 60 anos, teve nomes como Escolinha da Universidade, o NPI e o atul Escola de Aplicação da UFPA, funcionando de forma aberta a toda a sociedade.

"A palavra para definir esses 60 anos é amor pela educação, por cada um dos estudantes, à comunidade que participa da Escola", arrematou Júnior Neri. Participaram da programação comemorativa ex-dirigentes da Escola: José Augusto Fernandes; José Antônio Souza Alves e Leida Maria Freitas. A Emufpa Jazz Band deu o tom musical da festa dos 60 anos da Escola de Aplicação.