“Flashdance TF” é o único roteiro do Pará selecionado em edital de Novos Realizadores da Ancine

Depois da polêmica ocorrida no edital Novos Realizadores da Agência Nacional do Cinema (Ancine), um novo resultado saiu nesta terça-feira (7) e o projeto Flashdance TF, da produtora Floresta Urbana, foi o único contemplado do Pará. Flashdance TF é a primeira obra de ficção da produtora. O roteiro é de Ismael Machado e Vlad Cunha.

O jornalista e roteirista Ismael Machado explica que a ideia do filme veio de uma conjunção de fatores. “Fizemos um curta chamado 'O amor tem cheiro de pimenta e cominho', sobre uma moradora do bairro da Terra Firme, que tem uma incrível história de superação. Isso a partir de um edital ganho em parceria com a professora Lília Melo, que tem um trabalho de resistência entre a juventude de lá. Vi algumas coisas muito fortes nas gravações e a ideia foi fermentando. Agora, o que a gente pensa é que toda a equipe de atores e atrizes e parte da equipe de produção seja da Terra Firme. É um momento inicial, mas é o pensamento”, destaca Machado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ancine suspende futuros repasses para o setor audiovisual]]

Sobre a trama, Ismael diz que se passa um ano depois de uma noite de chacina que dizimou 15 pessoas, na Terra Firme, um dos maiores e mais populosos bairros de Belém. Uma das vítimas foi o pai de Greyce e JP. O casal de irmãos forma um minigrupo de dança, ‘agenciado’ informalmente por Pato. O trio se divide entre ensaios e a luta pela sobrevivência no cenário de pobreza que é o cotidiano de cada um.

O projeto está na fase de pré-produção e filmagens, que se trata de um processo longo, conforme afirma Ismael. “Antes disso devo ter a produção da série de ficção 'O amor em tempos de bullying', com a TV Norte. O roteiro e a direção dessa série serão minha e do parceiro Vlad Cunha, que aliás, também assina o roteiro de Flashdance TF. Esse vai ser o primeiro longa de ficção da Floresta Urbana, uma equipe formada, além de mim, por Aline Paes, Glauco Melo e Michelle Maia, quatro trabalhadores do jornalismo que enveredaram por esse caminho do audiovisual”, acrescenta.

Sobre a polêmica do edital, Ismael destaca a Região Norte foi 'apagada'. “Os projetos começaram a não ser contemplados. E ao mesmo tempo, isso era contraditório porque muita coisa interessante tem sido feita na Amazônia. Quando o resultado preliminar foi divulgado, gerou esse clima. Muita gente se manifestou. E a Ancine percebeu o erro. Foi alocada uma suplementação de recursos para a Região Norte e os seis projetos que haviam obtido a maior nota foram contemplados. Nós entre eles. É importante que haja produção amazônica. O mundo olha para a Amazônia. Ela é o centro do mundo e não pode ainda ser olhada como periferia”, pontua.

A produtora Floresta Urbana tem dois anos de existência. Produziu os curtas-metragens ‘Amador, Zélia’ e ‘O amor tem cheiro de pimenta e cominho’. O primeiro, contemplado no Edital da Lei Aldir Blanc, vem sendo selecionado e premiado em diversos festivais nacionais.

Outra produção da Floresta Urbana é o documentário ‘Na Fronteira do Fim do Mundo’, que aborda impactos da mineração no sudeste do Pará, selecionado em 2022 no Independent Film Festival de Montreal, no Canadá.