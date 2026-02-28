Capa Jornal Amazônia
Espetáculo teatral “JOB” estreia hoje em Belém e provoca reflexão sobre os limites da vida digital

Protagonizada por Bianca Bin e Edson Fieschi, montagem em cartaz no Theatro da Paz aborda burnout, vigilância virtual e os dilemas do trabalho na era da hiperconectividade

Riulen Ropan
fonte

A personagem Jane vive no limite entre o profissional e o pessoal. (Foto: Divulgação / Annelize Tozetto)

A noite deste sábado (28) marca a estreia do thriller teatral JOB em Belém, no palco do Theatro da Paz. Protagonizado por Bianca Bin e Edson Fieschi, o espetáculo terá uma segunda apresentação neste domingo (1º), trazendo ao público uma narrativa potente e contemporânea sobre trabalho, tecnologia, saúde mental e os limites da vida digital.

Com atmosfera de suspense psicológico, a peça acompanha Jane, personagem de Bianca Bin, uma moderadora de conteúdo que atua para uma grande empresa de tecnologia. Após um vídeo em que sofre uma crise de burnout viralizar nas redes sociais, ela é afastada do cargo e encaminhada para avaliação com o terapeuta Loyd, interpretado por Edson Fieschi, o único profissional autorizado a decidir se ela está apta a retornar ao trabalho.

O encontro entre os dois é o que sustenta toda a montagem. Em cena, o embate verbal e emocional revela camadas profundas sobre vigilância digital, ética corporativa e os limites entre vida pessoal e profissional em um tempo em que tudo se mistura, inclusive as crises íntimas e a exposição pública. A tensão cresce à medida que o público é provocado a refletir: quem controla as forças que operam no ambiente virtual? E qual é o custo humano desse controle?

Conhecida do grande público por novelas como Cordel Encantado, Joia Rara e O Outro Lado do Paraíso, Bianca Bin também construiu trajetória sólida no teatro, com indicações a prêmios como o Cenym e o Bibi Ferreira. Em JOB, a atriz mergulha em uma personagem emocionalmente fragmentada, que oscila entre vulnerabilidade e enfrentamento.

Com mais de quatro décadas dedicadas ao teatro, Edson Fieschi leva à cena a experiência de quem construiu carreira consistente nos palcos e na televisão. Integrante histórico do Grupo TAPA, o ator confere densidade ao terapeuta Loyd, figura que transita entre o acolhimento clínico e a frieza institucional.

Sucesso internacional, a peça estreou em 2023 no Soho Playhouse, em Nova York, e depois seguiu para a Broadway, onde recebeu elogios da crítica. No Brasil, a montagem também se destacou pelo texto afiado e pelas atuações intensas.

A personagem Jane vive no limite entre o profissional e o pessoal, imersa em um contexto de burnout e hiperconectividade. Em entrevista exclusiva à redação integrada do jornal O Liberal, Bianca Bin afirmou que o maior desafio do papel é acessar o universo da personagem sem se deixar “engolir” por ele. “É um exercício diário de verdade e de cuidado comigo mesma. A reação do público tem sido muito forte. As pessoas se emocionam, se reconhecem, saem tocadas”, destacou a atriz.

Com apenas duas sessões na capital paraense, JOB chega como uma oportunidade de assistir a uma obra que dialoga diretamente com os dilemas da vida hiperconectada. “É bonito ver uma conversa tão necessária nascer através da arte. Se cada pessoa sair dali repensando como tem cuidado de si e como tem consumido esse mundo digital, já será muito significativo”, concluiu Bianca.

Os ingressos estão à venda pela internet através do site ticketfacil.com.br e diretamente na bilheteria do teatro , com opções de meia-entrada solidária e descontos para públicos específicos.

SERVIÇO

Thriller Teatral JOB em Belém

Local: Theatro da PAZ

Datas e horários: Sábado (28) às 20h e Domingo (01) às 17h

Informações e ingressos: www.ticketfacil.com.br e bilheteria do teatro

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

