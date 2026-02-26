Murilo Huff anuncia novo single 'Saudade Estranha'
Canção produzida por Dudu Borges, do hit “Ai Se Eu Te Pego”, já está disponível nas plataformas e promete ser sucesso
Murilo Huff lançou nesta quinta-feira (26) o seu mais novo single: “Saudade Estranha”, cujo clipe oficial já está disponível no YouTube. A faixa marca a primeira parceria entre o cantor e compositor e o produtor musical Dudu Borges, responsável por “Ai Se Eu Te Pego”, canção de Michel Teló que teve reconhecimento internacional, além de sucessos de Jorge & Mateus, Luan Santana e Thiaguinho.
O videoclipe de “Saudade Estranha” foi gravado ao vivo em Goiânia, em um ambiente aberto ao público no Studio Mousiki, que é de propriedade do próprio cantor. O audiovisual da nova faixa já causou grande especulação nas redes sociais e promete repetir o feito de “Anestesiado”, canção de Murilo Huff que alcançou o Top1 da principal plataforma de áudio.
Entre muita cerveja e churrasco, o público que esteve presente na gravação pôde sentir um pouco da sintonia musical entre Murilo e Dudu Borges. “A gente viu que a galera gostou de verdade da música quando começaram a compartilhar nas redes alguns trechos da gravação. Essa produção foi especial, já que é o meu primeiro trabalho junto com o Dudu Borges. Tudo fluiu de maneira incrível, não vejo a hora de compartilhar o resultado completo”, comenta o cantor.
Atualmente, Murilo Huff mantém o sucesso “Deixa Eu” entre as 20 faixas mais ouvidas do Spotify Brasil há mais de 25 semanas. O single ganhou até um remix com Felpe, Jiraya Uai, Mc Lekão e Rick Rastro e espaço entre as playlists do Carnaval.
