Voz da nova geração do fado, cantora portuguesa Cuca Roseta anuncia show em Belém

A cantora e compositora portuguesa Cuca Roseta, um dos nomes de destaque do fado contemporâneo, se apresenta em Belém no dia 9 de março. O show ocorre no Teatro Estação Gasômetro, localizado na avenida Governador Magalhães Barata, 830.

Com uma carreira de 15 anos, a artista já lançou nove álbuns, todos produzidos por nomes de prestígio mundial. Entre eles, destaca-se o produtor, escritor e compositor brasileiro Nelson Motta. Sua trajetória é marcada pelo respeito do público e da crítica, e tem conquistado cada vez mais espaço nas mídias digitais especializadas em música.

Parcerias musicais e carinho pelo Brasil

A ligação de Cuca Roseta com o Brasil é antiga, desde o início de sua formação musical, e se manifesta em diversas parcerias. Ela já colaborou com artistas como Seu Jorge, Zé Renato e Zeca Pagodinho.

Em entrevista ao site Mundo Lusíada, a cantora expressou seu carinho pelo público brasileiro. "Eu gosto muito do público do Brasil, fiz muitas turnês pelo país, em Belém do Pará, Manaus, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro… e sempre somos recebidos com muito carinho", declarou Roseta.

Ela também demonstrou admiração por outros ícones da música brasileira, citando Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Nana Caymmi, Djavan e Zeca Pagodinho. Alguns desses artistas, como Seu Jorge, já gravaram com a cantora, e Djavan foi uma inspiração em sua adolescência.

Reconhecimento internacional e palcos históricos

Em sua carreira, a artista percorreu os palcos mais emblemáticos de Portugal e levou seu talento a mais de 50 países, emocionando audiências em todo o mundo. Ao longo de seu percurso, compartilhou encontros musicais com grandes nomes internacionais.

Entre eles estão Djavan, Ivan Lins, Andrea Bocelli, Bryan Adams, Julio Iglesias e David Bisbal. Um marco de sua trajetória foi o privilégio de ser a única artista portuguesa a cantar para os Papas Bento XVI e Francisco.

Celebração de 15 anos de carreira e sucesso no Brasil

Em 2024, Cuca Roseta celebrou 15 anos de carreira com um espetáculo na maior sala de espetáculos de Portugal, a MEO Arena. O evento teve lotação esgotada e foi considerado pela crítica uma celebração à altura de uma carreira repleta de conquistas.

No Brasil, onde já atuou em várias cidades sempre com salas esgotadas, ela também conquistou o coração do público brasileiro.

Presença na televisão e a nova geração do fado

Com forte presença na televisão portuguesa, Cuca Roseta foi jurada em programas como "The Voice Portugal" e "Got Talent Portugal", ambos da emissora RTP1. Sua participação reforçou o papel na promoção do talento artístico e musical do país.

Segundo um texto de divulgação da turnê, "Cuca Roseta é muito mais do que uma voz. É uma intérprete única, com um estilo inconfundível e uma forma de cantar profundamente emotiva. Representa o fado na sua essência mais pura — verdadeiro, tocante e absolutamente imperdível".

A cantora também comentou a recepção das novas gerações ao fado, gênero musical do qual faz parte. "Com essa nova geração da qual faço parte, junto com Azambuja, Carminho, Ana Moura, Mariza e tantos outros que estão a surgir, acredito que o fado tem atraído cada vez mais jovens. Até as crianças já gostam", afirmou.

Ela destacou ainda a importância de novos talentos para a tradição do fado. "Nesse ano fui jurada do The Voice e é lindo ver a tradição do flamenco, por exemplo, começar em Portugal… mais jovens tocando… novos talentos surgindo… é bom que isso também aconteça com o fado ao redor do mundo", completou.

SERVIÇO

Cuca Roseta Tour Brasil: "Até a Fé se esqueceu"

"Até a Fé se esqueceu" Data: 9 de março

9 de março Hora: 20h

20h Local: Teatro Estação Gasômetro (avenida Governador Magalhães Barata, 830)