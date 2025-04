Espetáculo 'O Cravo e a Rosa' chega ao Theatro da Paz em maio

A comédia romântica “O Cravo e a Rosa – O Espetáculo”, adaptação teatral da novela de sucesso da TV Globo, chega ao palco do Theatro da Paz, em Belém, nos dias 16, 17 e 18 de maio. A montagem tem direção de Pedro Vasconcelos e produção assinada por Marcelo Faria.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do teatro e também no site da Ticket Fácil.

Se na televisão o casal Catarina e Petruchio foi vivido por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis, agora, nos palcos, os protagonistas ganham vida com Paloma Bernardi e Marcelo Faria. O elenco conta ainda com João Camargo (Batista), Catarina de Carvalho (Bianca), Rosana Dias (Mimosa), Marcello Gonçalves (Seu Calixto), Carlos Félix (Seu Etevaldo Praxedes, o cobrador) e John Garita (Seu Venceslau Torres).

“Eu estou muito feliz por juntar em um único projeto duas das minhas grandes paixões profissionais: a novela e o teatro. Me tornei diretor de novelas por conta do meu trabalho nos palcos. Mesmo na TV, nunca deixei de fazer teatro — com outra linguagem, de outra maneira, mas com a mesma alma”, declarou o diretor Pedro Vasconcelos.

Ambientada na São Paulo do final da década de 1920, a história gira em torno da forte e rebelde Catarina (Paloma Bernardi), uma jovem rica e feminista conhecida como “a fera”, que acaba se envolvendo com o caipira Petruchio (Marcelo Faria), num relacionamento repleto de embates, humor e emoção.

Inspirada em A Megera Domada, de William Shakespeare, a obra original da novela abordava temas importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero — assuntos que continuam atuais. “Nosso desafio é manter a essência da novela, trazendo um frescor para os palcos”, disse Paloma Bernardi em entrevista.

“A linguagem teatral potencializa essa conexão com o público, valorizando tanto a leveza da adaptação quanto a profundidade da obra clássica. O resultado é um espetáculo que respeita a tradição, mas conversa com o público de hoje de forma envolvente. Temos um texto nas mãos totalmente atemporal”, completou a atriz.

Temporada nacional

A montagem é apresentada e patrocinada pela Brasilcap, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização da FV Produções e associação ao Grupo Globo. Após passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, o espetáculo agora segue para a capital paraense.

Na primeira fase da temporada, os personagens principais foram interpretados por Isabella Santoni e Dudu Azevedo.