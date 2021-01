De férias, Ingrid Guimarães posa com Marcelo Faria no 'Boteco do Pará'

Ingrid Guimarães, 48, e Marcelo Faria, 49, viajaram para Caraíva, comunidade litorânea e ribeirinha situada no sul da Bahia, para curtir alguns dias de férias. Os dois, que são primos de segundo grau, apareceram em um clique compartilhado pela atriz no Instagram, na frente de um bar chamado "Boteco do Pará".

"Ele me chamou para uma casa rosa, isolada no meio do mato, onde para tomar uma cerveja temos que atravessar mangues, noites estreladas e pôr do sol. Meu primo Indiana Jones, obrigada", escreveu a atriz.

"As máscaras foram tiradas somente para a foto", acrescentou Ingrid, que na última semana agitou os seguidores ao posar de maiô para uma foto na Bahia. "Musa", escreveu uma fã. "Plenitude", disse outro seguidor no post."Por que choras, Ariel?", brincou uma terceira. Amigos famosos também marcaram presença nos comentários. "Curtam muito, meu amor!", disse Lucio Mauro Filho. "Natural...", escreveu Miguel Falabella.