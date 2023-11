Morre ator de ‘O Cravo e a Rosa’; Paulo Hesse tinha 81 anos

O ator Paulo Hesse faleceu em São Paulo, nesta terça-feira, 14, de causa ainda não divulgada. O artista ficou conhecido pelo público de novelas por produções de grande sucesso, com destaque para “O Cravo e a Rosa”, de 2000, e “Selva de Pedra”, de 1986. O velório e sepultamento será nesta quinta-feira, 16, no Cemitério da Paz, no bairro Morumbi, na capital paulista.

Paulo Hesse não trabalhou apenas na TV Globo. Ele também passou pelas emissoras SBT, Record TV, TV Tupi, Bandeirantes e TV Cultura. O personagem Abílio, da novela Água na Boca, na Band, foi seu último personagem na TV aberta.

O falecimento do ator foi lamentado por personalidades. A atriz e diretora teatral Bárbara Bruno declarou: “Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”. A também atriz e amiga do ator, Daliléa Alaya, elogiou Hesse. "Amigo, você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu! Você era forte, lindo e claro como o sol. Continue a sorrir, esse teu sorriso contagiante! Encontre-se com Deus e descanse em seus braços", afirmou.