Paloma Bernardi decidiu que irá congelar os óvulos

A atriz palo Bernardi, de 36 anos, é protagonista do longa-metragem “Monique e a TPM”, que começou a ser rodado em fevereiro, em São Paulo. Em meio as dificuldades em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ela já está na fase final do projeto.

Por conta dos trabalho, a atriz resolveu que vai congelar os óvulos. Ela defende que cada mulher sabe quais são as suas prioridades nas diferentes fases da vida: “É um grande sonho. Eu tenho certeza que eu vou realizar, só não sei quando. Vou começar um processo de congelamento de óvulos com o Dr Matheus Roque, que é um médico que me trouxe total confiança e segurança de passar por este procedimento e garantir o meu futuro maternal. Eu posso ser mãe quando quiser, mas os meus óvulos e os de toda mulher vão perdendo a sua saúde com o decorrer do tempo. Então já estou fazendo acompanhamento para este sonho se tornar realidade num futuro”.