O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo gratuito traz debate sobre violência contra mulher ao palco do Teatro Waldemar Henrique

Elenco formado por mulheres passou por seis meses de preparação em laboratórios corporais e vocais

Amanda Martins
fonte

O elenco do espetáculo 'Antes Que Você Me Mate': Ângela Gabriela, Izabella Pantoja, Kamilla Pavão e Paula Basttos (Caio de Jesus)

A Cia. ARTEA - Companhia de Teatro e Arte estreia neste fim de semana, o espetáculoAntes Que Você Me Mate”, que discute a violência contra a mulher no Pará. A obra será encenada no Teatro Experimental Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém, na sexta-feira (12) e no sábado (13), às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados online, via Sympla, ou na bilheteria do teatro no dia das apresentações.

Segundo a diretora, produtora e idealizadora da peça Jéssica Ribeiro, que trabalha com temáticas políticas e sociais em seus projetos, a dramaturgia nasceu a partir de vivências pessoais e de relatos de mulheres próximas, partindo de uma inquietação sobre a violência sofrida pelas memas no âmbito doméstico e também na sociedade. 

Ela explicou que o texto foi construído em camadas, equilibrando a crítica social com elementos poéticos, e destacou o caráter coletivo da produção, desenvolvido junto ao elenco.

“Reuni uma equipe majoritariamente feminina. Isso influencia diretamente o resultado artístico, porque cada detalhe, da atuação ao figurino, da luz à direção, é atravessado pela perspectiva feminina. Isso torna tudo mais sensível, mais inquieto e mais verdadeiro. A mensagem que queremos transmitir é que a história das mulheres precisa ser contada por elas mesmas”, afirmou Jéssica. 

A diretora também ressaltou a importância da gratuidade do espetáculo, com o objetivo de ampliar o acesso e o alcance da mensagem. “Muitas vezes, quem mais precisa refletir sobre temas como a violência contra a mulher é justamente quem não tem condições de pagar por um ingresso. Democratizar o acesso faz parte da própria mensagem do espetáculo”, disse.

O elenco do espetáculo foi formado a partir de uma audição aberta à comunidade, realizada em fevereiro, na qual mais de 70 mulheres se inscreveram. Foram selecionadas Ângela Gabriela, Izabella Pantoja, Kamilla Pavão e Paula Basttos. Durante seis meses, as atrizes participaram de laboratórios corporais, preparação vocal e ensaios, aprofundando-se nas narrativas e personagens da obra.

A atriz Izabella Pantoja detalhou o processo de construção das personagens e integração das linguagens teatrais, musicais e de performance. Segundo ela, os primeiros meses foram dedicados à preparação corporal e vocal, com acompanhamento da diretora e da preparadora Eliane Gomes. 

“O maior desafio é permitir que essas linguagens se misturem de forma coesa, para que o público sinta a potência da mensagem. A partir do momento em que encontramos esse equilíbrio, o público vai se sentir cada vez mais imerso na história”, afirmou. Ela acrescentou que espera que a experiência sensibilize e faça o público refletir sobre diversos assuntos.

O espetáculo combina teatro, dança e música ao vivo, com interpretação de clássicos da Música Popular Brasileira, como Roda-Viva, de Chico Buarque, e Tajapanema (Foi Bôto, Sinhá), de Waldemar Henrique. De acordo com a produção, a sonoplastia e musicalidade ao vivo têm papel central na imersão do público.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT), por meio da Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO

Espetáculo “Antes Que Você Me Mate”

  • Data: sexta-feira, 12 e, sábado,  13 de setembro;
  • Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique;
  • Horário: 20h;
  • Retirada de ingressos no Teatro Waldemar Henrique e pelo Sympla;
  • Entrada gratuita;
  • Mais informações/assesoria: (91) 98237-6697;
  • Instagram: @ciaartea.
Cultura
.
