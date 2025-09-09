Espetáculo gratuito traz debate sobre violência contra mulher ao palco do Teatro Waldemar Henrique

A Cia. ARTEA - Companhia de Teatro e Arte estreia neste fim de semana, o espetáculo “Antes Que Você Me Mate”, que discute a violência contra a mulher no Pará. A obra será encenada no Teatro Experimental Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém, na sexta-feira (12) e no sábado (13), às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados online, via Sympla, ou na bilheteria do teatro no dia das apresentações.

Segundo a diretora, produtora e idealizadora da peça Jéssica Ribeiro, que trabalha com temáticas políticas e sociais em seus projetos, a dramaturgia nasceu a partir de vivências pessoais e de relatos de mulheres próximas, partindo de uma inquietação sobre a violência sofrida pelas memas no âmbito doméstico e também na sociedade.

Ela explicou que o texto foi construído em camadas, equilibrando a crítica social com elementos poéticos, e destacou o caráter coletivo da produção, desenvolvido junto ao elenco.

“Reuni uma equipe majoritariamente feminina. Isso influencia diretamente o resultado artístico, porque cada detalhe, da atuação ao figurino, da luz à direção, é atravessado pela perspectiva feminina. Isso torna tudo mais sensível, mais inquieto e mais verdadeiro. A mensagem que queremos transmitir é que a história das mulheres precisa ser contada por elas mesmas”, afirmou Jéssica.

A diretora também ressaltou a importância da gratuidade do espetáculo, com o objetivo de ampliar o acesso e o alcance da mensagem. “Muitas vezes, quem mais precisa refletir sobre temas como a violência contra a mulher é justamente quem não tem condições de pagar por um ingresso. Democratizar o acesso faz parte da própria mensagem do espetáculo”, disse.

O elenco do espetáculo foi formado a partir de uma audição aberta à comunidade, realizada em fevereiro, na qual mais de 70 mulheres se inscreveram. Foram selecionadas Ângela Gabriela, Izabella Pantoja, Kamilla Pavão e Paula Basttos. Durante seis meses, as atrizes participaram de laboratórios corporais, preparação vocal e ensaios, aprofundando-se nas narrativas e personagens da obra.

A atriz Izabella Pantoja detalhou o processo de construção das personagens e integração das linguagens teatrais, musicais e de performance. Segundo ela, os primeiros meses foram dedicados à preparação corporal e vocal, com acompanhamento da diretora e da preparadora Eliane Gomes.

“O maior desafio é permitir que essas linguagens se misturem de forma coesa, para que o público sinta a potência da mensagem. A partir do momento em que encontramos esse equilíbrio, o público vai se sentir cada vez mais imerso na história”, afirmou. Ela acrescentou que espera que a experiência sensibilize e faça o público refletir sobre diversos assuntos.

O espetáculo combina teatro, dança e música ao vivo, com interpretação de clássicos da Música Popular Brasileira, como Roda-Viva, de Chico Buarque, e Tajapanema (Foi Bôto, Sinhá), de Waldemar Henrique. De acordo com a produção, a sonoplastia e musicalidade ao vivo têm papel central na imersão do público.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Cultura (SECULT), por meio da Lei Aldir Blanc.

SERVIÇO

Espetáculo “Antes Que Você Me Mate”

Data: sexta-feira, 12 e, sábado, 13 de setembro;

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique;

Horário: 20h;

Retirada de ingressos no Teatro Waldemar Henrique e pelo Sympla;

Entrada gratuita;

Mais informações/assesoria: (91) 98237-6697;

Instagram: @ciaartea.