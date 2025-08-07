Capa Jornal Amazônia
Sextou com brega, bolero, espetáculo teatral e Mãeana, na capital paraense

Artistas como Lucyan Costa e Vittória Braun se apresentam em casas de show, já o espetáculo “Shrek” será no Teatro Waldemar Henrique

Gustavo Vilhena*
fonte

Mãeana se apresenta no Teatro Gasômetro nesta sexta (08). (Divulgação)

Nesta sexta-feira (08), a capital paraense terá diversas programações para quem quiser curtir a noite com música, diversidade e arte. O destaque entre as atrações é a apresentação de Mãeana no Teatro Gasômetro, com o show “Mãeana Canta JG”, às 21h. A cantora mistura canções do compositor baiano João Gilberto com sucessos do cantor pernambucano João Gomes. Além disso, a Casa Apoena promove a “Sexta Bregosa”, às 19h, com DJ Márcio Lins e Lucyan Costa; já o Espaço Cultural Apoena recebe a cantora Vittória Braun com o show “BENTA MAMÍFERA”, às 21h. O Teatro Waldemar Henrique também terá programação: o espetáculo “Shrek”, às 20h.

Pela primeira vez na capital paraense, a cantora Mãeana apresenta seu novo show, que mistura o gênero piseiro com a bossa nova de João Gilberto, combinação que ela classifica como “pisa nova”. Segundo texto publicado em suas redes sociais, as cidades de Juazeiro e Petrolina se encontram poeticamente em uma ponte criada pela artista. O show “Mãeana Canta JG” terá um significado especial, pois será realizado no dia do aniversário de Preta Gil, sua cunhada e irmã de Bem Gil, músico que também é produtor do álbum homônimo. A apresentação será às 21h no Teatro Gasômetro, com ingressos disponíveis no site Sympla.

No Espaço Cultural Apoena, na avenida Duque de Caxias, a sexta-feira (08) promete muito brega na “Sexta Bregosa”. A noite contará com o cantor Lucyan Costa e o DJ Márcio Lins. Os ingressos custam R$ 20 e serão vendidos a partir das 19h, na bilheteria do espaço. A programação promete colocar o público para dançar a noite inteira e busca valorizar a cultura do brega paraense.

VEJA MAIS

image Com humor ácido e voz marcante, Igor Guimarães apresenta ‘Benignismo’ na capital paraense
Espetáculo será realizado em sessão única nesta sexta (8), às 21h, no Teatro IT Center

image Cantora Mãeana faz show em Belém no dia do aniversário da cunhada Preta Gil
"Belém, meu amor, a data é o aniversário da Preta", escreveu Mãeana em suas redes sociais

Já na Casa Apoena, na Cidade Velha, Vittória Braun apresenta seu show “BENTA MAMÍFERA” a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora). O show é um mergulho musical quente, rítmico e emocionante, que transita pelo repertório da artista, entre músicas já lançadas e outras inéditas, como o bolero “Entre o Seio e o Umbigo” e a toada “Boi da Nuvem”. Vittória também interpreta vozes que inspiram sua trajetória artística, como Cesária Évora, Dona Onete, Nazaré Pereira, Susana Baca, entre outras. A noite ainda terá a participação de Sandrinha Eletrizante e do DJ Metaesquema.

No palco, Braun é corpo, voz e memória. Entre o Rio Guamá e o de Janeiro, entre o bolero e a cúmbia, entre o carimbó sentimental e o samba. A artista está em constante transformação e passeia por sonoridades afrolatinas e caribenhas. Sua equipe conta com Márcio Jardim na direção e percuteria, Marcelino Santos na percussão, William Jardim nos arranjos e guitarra, Príamo Brandão no baixo e Vinícius Ribeiro nos sopros.

Já no Teatro Waldemar Henrique, a atração é o espetáculo “Shrek”, que conta a história de um ogro que vive isolado em seu pântano, mas vê sua vida virar de cabeça para baixo quando criaturas de contos de fadas invadem seu lar. Para recuperar seu território, o ogro precisa salvar a princesa Fiona e, acompanhado de um burro falante, embarca em diversas aventuras. A apresentação é do Centro Cultural Atores em Cena e integra a conclusão de curso da turma regular de teatro.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

sextou em belém

Mãeana

vittória braun

dj marcio lins

Lucyan Costa
Cultura
