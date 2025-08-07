Capa Jornal Amazônia
Com humor ácido e voz marcante, Igor Guimarães apresenta ‘Benignismo’ na capital paraense

Espetáculo será realizado em sessão única nesta sexta (8), às 21h, no Teatro IT Center

Amanda Martins
Comediante Igor Guimarães (Divulgação)

Fenômeno das redes sociais, o humorista Igor Guimarães desembarca pela primeira vez em Belém com o show solo de stand-up Benignismo”. A apresentação será em sessão única, nesta sexta-feira (8), às 21h, no Teatro IT Center, localizado na Avenida Senador Lemos, com produção da “Sem Cenário Produções”. Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ingresso Mix.

Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, Igor é conhecido por seu humor politicamente incorreto, estilo irreverente e uma voz marcante que se tornou sua assinatura. No palco, o artista mistura piadas rápidas, improviso e personagens cômicos que marcaram sua carreira desde o início em 2009.

O humorista ficou nacionalmente conhecido em 2017 ao integrar o quadro “Master Trash” no programa “Pânico na Band”, onde criou personagens como Boneco Josias e Índio Ana Jones. Após o fim da atração na TV, ele seguiu no “Pânico na Rádio”, na Jovem Pan. Além da comédia stand-up, também se destacou na música com o hit “Vem Chegando na Boate”, indicada a melhor música do ano pela revista Rolling Stone.

Na televisão, Igor participou da primeira temporada da série “LOL: Se Rir, Já Era”, da Amazon Prime, e integra atualmente o elenco fixo do “The Noite”, no SBT, além de ser jurado no “Programa do Ratinho”.

Em entrevista ao Grupo Liberal, ele destacou que está ansioso para sua primeira apresentação solo na capital paraense. Ele comentou, em tom bem-humorado, que já esteve em Belém ‘em outra vida, talvez’, mas esta será sua primeira vez com o show. 

Segundo ele, a expectativa é alta, especialmente por se tratar de uma cidade com tradição no humor. “Belém é terra de grandes humoristas e gente calorosa”, disse, garantindo que está vindo para fazer todos rirem, ‘nem que tenha que subir no palco vestido de tacacá’.

Sobre o espetáculo, o comediante adiantou que o público pode esperar uma noite intensa. “É uma noite de pura loucura, com muita gritaria, careta, improviso, verdades dolorosas ditas com voz de desenho animado e, se tudo der certo, ataques de riso incontroláveis”, afirmou. 

Com seu estilo irreverente, Igor também fez questão de declarar seu entusiasmo pela culinária local, prometendo provar os sabores típicos. “Mas é claro que vou tomar tacacá! Vou me jogar no tacacá, rebolar no cupuaçu, fazer o sinal da cruz com a colher e sair dançando igual a Joelma: ‘Me joga no fogo do tacacá’”, brincou.

SERVIÇO:

Igor Guimarães apresenta ‘Benignismo

  • Data: sexta-feira, 8 de agosto;
  • Horário: às 21h;
  • Local: Teatro IT Center, na Av. Senador Lemos;
  • Informações: (91) 98184-5012.

 

.
