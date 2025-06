Comediante paraense Chris Costa celebra 10 anos de carreira com show inédito

O comediante paraense Chris Costa completa este mês de junho uma década de carreira na comédia stand-up e escolheu marcar esse momento com um espetáculo especial. Em única apresentação no dia 6 de julho, às 20h, no Studio Pub Belém, localizado no bairro da Batista Campos, o artista promete entregar ao público piadas e textos inéditos, além de outros que ficaram guardados ao longo dos anos. Os ingressos já estão disponíveis em valor promocional.

Para o humorista, o show comemorativo tem caráter único. “Esse material não será reaproveitado em nenhum outro espetáculo. É uma data especial e o show foi pensado como algo exclusivo”, adiantou o artista, que vem se consolidando como um dos principais nomes da cena humorística paraense atual.

Chris conta que o interesse pela comédia surgiu de forma inesperada, já que, durante a infância, se via como um garoto tímido e introspectivo. Foi apenas no fim do ensino médio que ele descobriu o stand-up. O formato enxuto apenas microfone, banquinho e plateia fascinou o artista. “Era uma forma de fazer arte sem precisar tocar instrumento ou cantar, coisas que eu não sabia fazer. Só eu e minhas ideias”, lembrou.

Ele destaca a importância do apoio familiar para sua trajetória. “Tenho amigos artistas que enfrentam resistência dos pais para seguir esse caminho. Meus pais sempre me apoiaram, e isso foi essencial”, disse.

Outra grande conquista, segundo ele, foi estrear seu primeiro show solo em 2023. “É o momento em que você se afirma como comediante profissional. Exige muito além de só, ficar uma hora no palco. É saber segurar o público, criar, planejar e executar com excelência”, relembrou.

Além do trabalho nos palcos, Chris também se popularizou nas redes sociais com esquetes cômicos e criativos. Um dos maiores sucessos é o personagem de Jesus, que aparece em vídeos satirizando situações cotidianas com comentários irreverentes e críticas sociais feitas com leveza. Com cabelo comprido e figurino característico, o personagem brinca com o imaginário religioso, mas sem desrespeito, como frisa o comediante.

“Eu sempre fui chamado de ‘Jesus’ devido ao cabelo. E sempre ri muito com piadas sobre religião. Acredito em um Deus do amor, da compaixão. Por que não também do bom humor? Essa é minha forma de homenagear a figura mais evoluída que passou por esse mundo: com arte. E a minha arte é a comédia”, explicou. Mesmo recebendo críticas, ele diz que não se abala. “Eu realmente não ligo, inclusive, até me divirto”, acrescentou.

Chris soma atualmente mais de 58 mil seguidores no Instagram, onde se define na bio com uma frase espirituosa: “Pobrezinho, nasceu em Belém”. A autoironia é uma constante em seus conteúdos, que misturam experiências pessoais e observações do cotidiano com o olhar típico do comediante. “Ser humorista muda tudo. A gente passa a ver o mundo buscando piadas até nas situações mais improváveis. É o tal do ‘olhar de turista’, enxergar o que todo mundo vê, mas ninguém comenta”, afirmou.

O humor também teve papel fundamental em sua vida pessoal. “Comecei a responder o bullying que sofria na escola com piadas. Fiz amigos por causa disso. A comédia me ajudou a vencer a timidez e a criar vínculos sociais.” Ele afirma que hoje vive exclusivamente de sua arte. “Pago minhas contas com minhas ideias. Quando vejo uma casa cheia para me assistir, penso que valeu a pena cada segundo desses 10 anos de persistência”, contou.

Para Chris, o cenário do humor paraense está amadurecendo. “Temos cada vez mais comediantes vivendo da comédia, mais shows variados, públicos diferentes. Isso é reflexo da nossa cultura rica e diversa. Tem espaço para todo mundo”, diz.

“Estamos vivendo a melhor época para começar na comédia. Há uma nova geração vindo aí, e é lindo de ver”, complementa o artista.

O show comemorativo de 10 anos será, segundo o artista, um marco pessoal e profissional. “Não é só sobre piadas. É sobre trajetória, sobre não ter desistido, sobre transformar dor em riso. É um agradecimento a tudo que a comédia me deu, e a tudo que eu ainda posso devolver para o público”, revelou.

SERVIÇO

Chris Costa – 10 anos de Comédia

Data: no domingo, 6 de julho;

Horário: 20h;

Local: Studio Pub – Belém (Bairro Batista Campos).

Ingressos antecipados à venda em valor promocional.