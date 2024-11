Chris Costa estreia show solo 'Antidepressivo' em Belém com reflexões sobre humor e saúde mental

O comediante paraense Chris Costa se prepara para estrear seu primeiro show solo, intitulado "Antidepressivo", no próximo domingo (24/11), às 20h, no Studio Pub, localizado no bairro Batista Campos, em Belém. Conhecido pelo humor que aborda temas cotidianos e culturais, o artista promete uma noite de risadas, reflexões e nostalgia. Os ingressos continuam à venda.

Com quase uma década de experiência na comédia stand-up, Chris já dividiu o palco com grandes nomes do humor nacional, como Afonso Padilha, Nil Agra e também comediantes regionais, como João The Rocha e Epaminondas.

Em sua estreia solo, Chris apresenta um espetáculo que mistura piadas sobre relacionamentos, vida escolar e saúde mental, oferecendo ao público um olhar leve e cômico sobre a depressão.

O nome do show, segundo Chris, reflete sua própria jornada. "Sempre sofri com depressão, e quando descobri a comédia, usei como mecanismo de fuga. Assistir a shows de stand-up me fazia sentir bem. Meu principal objetivo hoje é causar o mesmo efeito nas pessoas: fazê-las esquecer de seus momentos tristes enquanto dão boas risadas, daí o nome do show", explicou.

A apresentação também traz elementos que remetem à cultura paraense, como músicas e trejeitos locais, além de piadas que evocam sentimentos como nostalgia. "Também gosto de abordar temas da infância, que sempre despertam boas memórias", contou Chris.

Além do humor, o show "Antidepressivo" traz conscientização. Chris destacou a importância de abordar a depressão de maneira leve e cômica. "Falar sobre isso é essencial. Se eu consegui superar, outras pessoas também conseguem. Meu show é uma festa, mas também um espaço para compartilhar experiências e conscientizar", afirmou o comediante.

Agende-se:

Show de Stand-Up ‘Antidepressivo’ com Chris Costa

Data: domingo, 24 de novembro;

Horário: 20h;

Local: Studio Pub, localizado na Generalíssimo, na Trav. Presidente Pernambuco, no bairro da Batista Campos, em Belém.