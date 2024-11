Raphael Ghanem traz o espetáculo 'Se é que você me entende' para Belém

Nesta terça-feira (26), Raphael Ghanem retorna à Belém, com o show “Se é que você me entende”. O stand up será no Mangueirinho, às 20h. Inclusive os ingressos estão quase esgotados, este será o espetáculo mais visto da turnê.

Ao longo da última semana, o comediante e ator fez uma temporada na região Norte e passou por Marabá, Macapá e Santarém. Nestas cidades foram mais de uma sessão por dia e todas elas com ingressos esgotados. Agora, na capital paraense, ele chega para celebrar esse momento.

“Eu sigo agradecido, e criando estratégias de retribuir a atenção e carinho com mais comprometimento, entrega e renovação”, comemora Raphael Ghanem.

Em “Se é que você me entende” o texto, interpretação e direção são do próprio humorista. O stand up é repleto de interações e improvisações sem auxílio de figurinos, perucas ou outros adereços. Além disso, Raphael conta com a participação ativa do público, tudo acordado antes de iniciar o espetáculo.

Ele se tornou conhecido por convidar pessoas da plateia para subir ao palco e interagir com sua audiência por meio de perguntas irreverentes, inesperadas e improvisadas.

“É importante avisar ao leitor que esse é um show de interação com o público sim, porém já é previamente acordado que não sou eu quem chama o participante do público para o palco. No início da apresentação deixo acordado com todos que sobe quem quiser, e por isso fica tão leve e divertido, já que tem pessoas que querem assistir e outras gostam de participar da bagunça”, pontua.

Em 65 minutos de um show totalmente autoral, Raphael Ghanem conta de forma irônica a vivência com a sua avó na infância e as consequências dessa criação na vida adulta, fala suas sinceras opiniões sobre relacionamentos amorosos e apresenta seu ponto de vista exagerado para analisar o cotidiano.

O espetáculo é uma performance que combina humor afiado e histórias do cotidiano. Raphael Ghanem, com mais de 14 anos de experiência no stand-up comedy, reforça seu lugar como um dos grandes nomes do humor brasileiro. Seu talento e carisma continuam lotando teatros e arrancando gargalhadas por onde passa.

“Contar a verdade, esse é o desafio de quem escreve para si mesmo! Quando inventamos algo, distanciamos a verdade do nosso sucesso. Estar com eles é estar desperto e contando a verdade, sem ilusões e sem piloto automático”, explica.

Com 8,5 milhões de seguidores só no Instagram, Raphael Ghanem além de ter esse ecossistema na web e lotar os locais com o seu espetáculo, diz ter encontrado na comédia a oportunidade de seguir fazendo arte.

“Geralmente demoro até criar as piadas, então as piadas que conto hoje, foram acontecimentos de tempos atrás”, finaliza.

Agende-se

Data: terça-feira, 26

Hora: 20h

Local: Mangueirinho - Av. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira -PA