Marco Luque apresenta espetáculo 'Dilatados' em Belém

Marco Luque retorna à Belém com o espetáculo “Dilatados”. No dia 1º de dezembro, o humorista se apresenta na Assembleia Paraense.

A apresentação, que tem direção de Luque e Guilherme Rocha, e produção da Macatranja, leva para o palco dois personagens marcantes: Mustafary e Jackson Faive, sem esquecer do cachorro “Serumaninho”.

Durante a apresentação, Luque conta as histórias de Mustafary, um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do planeta, ama os animais, a natureza e, principalmente, o “Serumaninho”. Além de Jackson Faive, fazer parte do espetáculo, o motoboy paulistano mais famoso do Brasil, troca ideias com a plateia sobre tudo de mais dilatado que vem ocorrendo nessa biosfera terrestre.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Marco Luque pretende lançar filme sobre personagem Jackson Faive]]

O artista multifacetado tem a sua versatilidade comprovada desde a bancada do CQC (TV Band). Luque conquistou a audiência na rádio Mix, no Altas Horas e na Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo).

Em “Dilatados”, ele extrapola o humor ao exibir performances musicais e de dança. O espetáculo leva legiões de fãs aos teatros nacionais há anos e, em 2023, a produção chegou também à Europa, onde o artista se apresentou em países como Portugal, Bélgica, Espanha, Irlanda, Suíça e Inglaterra.

Agende-se

Data: 1º de dezembro

Hora: 18h

Local: Assembléia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614

Informações: 91 98352 7016