Mangueirinho: shows de Raphael Ghanem, Deive Leonardo e Luccas Neto têm novas datas

Com apresentações marcados para novembro de Raphael Ghanem, Deive Leonardo e Luccas Neto tiveram datas alteradas. Todos os shows serão na Arena Mangueirinho.

No dia 26, sábado, se apresenta o humorista Raphael Ghanem, às 21h. No domingo, dia 27, é a vez do evangelista Deive Leonardo realizar o seu show às 20h. Luccas Neto se apresenta no 08 de dezembro, domingo, às 17h.

Raphael Ghanem traz para Belém o espetáculo “Se é que você me entende”. Com texto, interpretação e direção do próprio humorista, o stand up é repleto de interações e improvisações sem auxílio de figurinos, perucas ou outros adereços.

Em 65 minutos, o comediante conta de forma irônica a vivência com a sua avó na infância e as consequências dessa criação na vida adulta, fala suas sinceras opiniões sobre relacionamentos amorosos e apresenta seu ponto de vista exagerado para analisar o cotidiano.

Deive Leonardo tem apresentação inédita da tour mundial “Antes e Depois”. O evangelista chega com a sua mensagem de esperança e renovação espiritual ainda mais longe. O espetáculo, que passou por diferentes países, permite que pessoas de diversas culturas e origens tenham acesso à mensagem poderosa de Deive Leonardo, que atualmente soma mais de 16 milhões de seguidores no seu Instagram e quase 10 milhões no Youtube.

Na sua ultima turnê, “A Resposta”, Deive Leonardo atraiu mais de 250 mil espectadores por todo o Brasil, percorreu diversas partes do mundo e ganhou uma série na Netflix.

Para fechar o calendário de apresentações, Luccas Neto chega com seu novo show: “Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia”. Ao lado de sua irmã, o youtuber traz um show de diversão, aventura e aprendizado. Juntos, eles apresentam diversos tipos de profissão às crianças, revelam o que cada uma exerce e contam o que querem ser quando crescer. O show conta ainda com a participação do Super Foca e da Super Sereia, lutando contra vilões.

Luccas Neto também apresenta o mundo do Príncipe Lu e conta histórias sobre o reino de Lucebra.