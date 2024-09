’Se é que você me entende’, com o humorista Raphael Ghanem, chega ao Mangueirinho

O comediante e ator Raphael Ghanem chega ao Pará com seu stand up “Se é que você me entende” no dia 23 de novembro, no Mangueirinho. O espetáculo é feito com texto 100% autoral e apresentado de "cara limpa", ou seja, sem auxílio de figurinos, perucas e adereços.

Com texto, interpretação e direção de Raphael Ghanem, o espetáculo contém 65 min e conta com suas histórias de vida, suas análises de relacionamento, além de causos comuns a todos no dia a dia. Trata-se de uma apresentação de humor e entretenimento. Durante todo show é apresentado um ponto de vista exagerado em relação ao cotidiano.

Seguido por 6,8 milhões de pessoas no Instagram, Ghanem é conhecido por convidar pessoas da plateia para subir ao palco e interagir com sua audiência por meio de perguntas irreverentes, inesperadas e improvisadas. Na sua carreira como ator, atuou ao lado do humorista Paulo Gustavo no programa “220 volts”, exibido pelo canal por assinatura Multishow.

O humorista ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores e lá fez cursos de tv, teatro e cinema. Aos 15 passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado onde praticou improvisação livre por nove anos com grandes professores. Em 2007, Raphael estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e cursou dublagem com Mayra Góes.

Estudou Comédia Dell’arte com Milo Sabino e aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso. No ano de 2009 Raphael passou a subir nos palcos para apresentar Stand up Comedy e nunca mais parou. Com seu espetáculo solo, Raphael já esteve em todas as capitais do Brasil e em centenas de interiores.

Na televisão, ele atuou em programas e novelas como Malhação, De Volta pra Pista, Verdades Secretas, A Lei do Amor, Verão 90, Outono e B.O.

Serviço

Data: 23 de novembro

Hora: 20h30

Local: Mangueirinho - Rod. Augusto Montenegro, 524 - Castanheira

Informações: 91 8352-7016