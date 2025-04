Chris Costa e Júlio Caramez apresentam show de stand-up 'Prestação de Contas' em Belém

Dois amigos, um palco e muitas histórias para contar e fazer rir. Assim é o show de stand-up “Prestação de Contas”, que será apresentado nesta quinta-feira (24), às 20h, no espaço The Sailor, localizado na Avenida Rômulo Maiorana, 1251, no bairro do Marco, em Belém. A noite reúne os humoristas paraenses Chris Costa e Júlio Caramez em uma performance repleta de improviso, piadas do cotidiano e momentos de interação com a plateia.

Com quase uma década de trajetória no stand-up, Chris Costa é conhecido por abordar temas culturais e situações corriqueiras com um olhar afiado e bem-humorado. Ao longo de sua carreira, ele já dividiu o palco com grandes nomes do humor nacional, como Afonso Padilha e Nil Agra, além de talentos regionais como João The Rocha e Epaminondas. Esta será a segunda vez que Chris se apresenta no The Sailor, após um intervalo de três anos.

“Essa é a segunda vez que irei me apresentar no The Sailor, a primeira já fazem uns 3 anos e o lugar já passou por uma reforma significativa, então não sei se tenho algo a esperar, mas ao mesmo tempo, eu gosto dessa sensação de lugar novo, de novas experiências e, mais do que uma expectativa, eu tenho certeza que o público vai adorar esse show novo que iremos estrear”, conta Chris.

O show é resultado da sintonia entre os dois artistas, que compartilham anos de amizade e projetos conjuntos. “Eu e o Júlio já temos uma certa afinidade no palco, por termos projetos juntos e, também, por sermos amigos pessoais já há alguns anos. Inclusive, boa parte do tempo em que ficamos juntos no palco, fazemos piadas um com o outro, e quem se diverte é o público, pois um sabe das histórias engraçadas e constrangedoras do outro, nos damos essa liberdade e acabamos nos divertindo também”, explica Chris.

O título da apresentação, “Prestação de Contas”, brinca com as responsabilidades da vida adulta e o desafio de equilibrar contas e compromissos. “Nosso show se trata de uma tentativa de pagar as contas do mês, por isso o nome ‘Prestação de Contas’. Abordamos o cotidiano de jovens ‘recém-adultos’, que têm que lidar com a vida adulta, compromissos, perrengues, relacionamentos e aprendizados que surgem durante essa fase da vida. Tá bem legal e tenho certeza que muita gente vai se identificar”, completa.

Do outro lado do palco está Júlio Caramez, comediante e influenciador digital que iniciou no stand-up em 2019. Além das apresentações ao vivo, ele é destaque nas redes sociais, onde compartilha vídeos de humor que rapidamente se tornam virais no TikTok e Instagram. Seu conteúdo é marcado pelo carisma e pela forma leve de tratar situações do dia a dia. “Fazer stand-up junto com o Chris é uma experiência muita única porque nós somos amigos próximos, convivemos juntos e temos várias histórias. Por conta disso, no show, sempre improvisamos algo ou contamos algumas dessas histórias e acaba que a gente se diverte muito contando essas histórias no palco”, revela Júlio.

A proposta da apresentação é garantir não só boas risadas, mas também momentos de conexão real com a plateia. “Com certeza vai ser um show muito divertido, onde a gente vai falar assuntos que estão em alta na nossa cidade de Belém”, afirma o humorista. “É um show, a gente interage com a plateia, conta histórias da nossa vida e faz observações do cotidiano”, completa Júlio. Chris também brinca sobre o clima imprevisível do espetáculo: “Cada show é um show, sempre surge algo novo e único que a gente brinca com a plateia durante a performance, principalmente quando se tem o caos em pessoa do lado, chamado Júlio Caramez, a gente nunca sabe o que esperar”.

Serviço

Show de Stand-Up: “Prestação de Contas” com Chris Costa e Júlio Caramez

Data: Quinta-feira, 24 de abril

Horário: 20h

Local: The Sailor – Avenida Rômulo Maiorana, 1251, bairro do Marco – Belém/PA

Ingressos: Disponíveis na entrada do espaço

Reservas e informações: (91) 98581-6992

Mesas limitadas