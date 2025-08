Cantora Mãeana faz show em Belém no dia do aniversário da cunhada Preta Gil

A cantora Mãeana se apresenta pela primeira vez em Belém na próxima sexta-feira, 08, no Teatro Gasômetro, com o show “Mãeana canta JG”, a partir das 21h. O espetáculo é composto pela mistura entre as canções eternizadas pelo músico e compositor baiano João Gilberto e os atuais sucessos do cantor pernambucano João Gomes.

De acordo com o texto de divulgação do show, as cidades de Juazeiro e Petrolina se encontram poeticamente na ponte formada por Mãeana, resultando no que ela apelidou de “pisa nova”, a levada do gênero piseiro com a Bossa Nova de João Gilberto.

O show será especial também por ocorrer no dia do aniversário de Preta Gil, cunhada de Mãeana e irmã de Bem Gil, músico que também é produtor do álbum de mesmo nome junto a Sebastian Notini.

Em texto publicado nas redes sociais, Mãeana falou da expectativa para o show:

"Belém, meu amor, a data é o aniversário da Preta e Bem achou importante mantermos o show para ritualizar. O portal 8/8 ganhou ainda mais significado quando nasceu essa leonina generosa que distribuiu luz no nosso mundo. Tá mto difícil, agradeço demais todo mundo que ja comprou ingresso, vamos cantar e dançar juntos e agradecer a vida. É um show que fala de amor. Eu detesto futebol mas meus filhos amam e sempre entendo perfeitamente quando meu pai diz: bola pra frente que o jogo é de campeonato. Viver o aqui agora, um dia de cada vez. Campeonato brabo esse. Mas feliz que vou finalmente conhecer Belém e me apaixonar. Pressinto que vou me sentir mais perto daquela sensação de estar no colo da Preta, colo e carinho macios e inesquecíveis! Um colo que acolhe e diverte. Coisa de louco! Sim ❤️ Eu tive a benção de conhecer esse colo, pois ela cuidou de mim quando eu estava deprimida demais e caí da escada porque misturei álcool com tarja preta. Agradeço eternamente toda aquela água doce em abundância que ela trazia em suas mãos e abraços", escreveu.